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    • 19.02.2020 14:30

    'da son dakika! Derbi öncesi müjdeli haber Saracchi'den

    Süper Lig'in 23.haftasında Kadıköy'de ile karşılaşacak olan 'a müjdeli haber. Sakatlığını atlatan , bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

    Derbi öncesi G.Saray'a müjde!

    'ın devre arasında Alman ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncusu 'nin bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştığı açıklandı.

    Uruguaylı savunmacının derbisine yetişmesi bekleniyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda bir sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Lemina ise günü tedaviyle geçirdi.

    NELER OLMUŞTU?

    Süper Lig'de Kasımpaşa ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi sahaya 11'de çıkmıştı. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Saracchi girdiği mücadele sonrası karşılaşmanın henüz 4. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kalmış ve yerini Martin Linnes'e bırakmıştı. Büyük üzüntü yaşan genç futbolcu, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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