Galatasaray'ın devre arasında Alman ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncusu Marcelo Saracchi'nin bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştığı açıklandı.

Uruguaylı savunmacının Fenerbahçe derbisine yetişmesi bekleniyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda bir sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Lemina ise günü tedaviyle geçirdi.

NELER OLMUŞTU?

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi sahaya 11'de çıkmıştı. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Saracchi girdiği mücadele sonrası karşılaşmanın henüz 4. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kalmış ve yerini Martin Linnes'e bırakmıştı. Büyük üzüntü yaşan genç futbolcu, gözyaşlarına hakim olamamıştı.