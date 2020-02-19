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    • Spor
    • 19.02.2020 20:31
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    • 19.02.2020 20:31
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    MAÇ SONUCU: 0-2 ÖZET İZLE

    'de oynanan 26. hafta maçında , sahasında 'a 2-0 yenildi. Bu galibiyetin ardından Manchester United 38 puana yükselirken, Chelsea 41 puanda kaldı. Öte yandan ekibinin attığı iki gol, (VAR) sistemi incelemesinin ardından geçerlilik kazanmadı. Maçın gollerini ve özetini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    Manu 32 yıl sonra bir ilki başardı!

    'de oynanan 26. hafta maçında , sahasında 'a 2-0 yenildi.

    ÖZET İZLE
    Ligde üç haftadır kazanamayan iki takımın mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

    Karşılaşmanın 45. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Aaron Wan-Bissaka'nın ceza alanına ortaladığı meşin yuvarlağı Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial kafa vuruşuyla uzak köşeden ağlara gönderdi ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.

    66. dakikada Bruno Fernandes'in sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanına gelen topu Harry Maguire kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu ve Manchester United farkı ikiye çıkardı.





    M.UNİTED 87-88 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ İKİ MAÇI DA KAZANDI
    Kalan bölümde skoru koruyan Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, başkent deplasmanından üç puanla ayrıldı. Manchester ekibi, 1987-88 sezonundan bu yana ilk kez Chelsea'ye karşı ligdeki iki maçı da kazandı.

    Bu galibiyetin ardından Manchester United 38 puana yükselirken, Chelsea 41 puanda kaldı.



    LONDRA EKİBİNİN GOLLERİNE VAR ENGELİ
    Bu arada, ekibinin attığı iki gol, (VAR) sistemi incelemesinin ardından geçerlilik kazanmadı.

    Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, 13. dakikada sakatlanarak yerini Mason Mount'a bıraktı.



    Kaynak: AA

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