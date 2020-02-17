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    • Spor
    • 17.02.2020 Gazete

    lider ’ı da yendi ’de 298 hafta sonra zirveye yerleşti

    70 dakika mükemmel bir futbol sergileyen Trabzonspo r 4’te Sörloth ve 43’te Caner’in (k.k) golleriyle skoru 2-0’ a getirdi... Son saniyede Yatabare’nin golü spor’a yetmedi.

    Zirve artık bordo mavi
    Ve Trabzonspor zirvede... Bordo- Mavililer sahasında lider Sivasspor'u 2-1 yenerek ligde tam 298 gün sonra zirveye çıktı. Trabzon son olarak 2010-11 sezonunda bu sevinci yaşamıştı. Maça fırtına gibi giren Hüseyin Çimşir'in ekibi 4. dakikada Sörloth'un golüyle öne geçti.

    NOVAK     GOLE ÇOK YAKLAŞTI
    43. dakikada Sörloth'un şutunda Caner'in ters vuruşu ağlara gitti ve fark 2'ye çıktı: 2-0. 46. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, Novak'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



    UĞURCAN HARİKA KURTARDI
    67. dakikada Claudemir'in ceza alanı dışından sert şutunu Uğurcan mükemmel kurtardı. 79. dakikada Sörloth vurdu, Samassa çıkardı. Uzatmalarda Yatabare'nin golü 'a yetmedi: 2-1.



    NWAKAEME     MAÇI TAMAMLAYAMADI
    Maça ilk 11'de başlayan Anthony Nwakaeme 33. dakikada sakatlık yaşadı. Bir süre arka adelesini kontrol eden Nijeryalı yıldız 35. dakikada oyundan alındı. Nwakaeme'nin son durumu bugün netleşecek.



    ve karşılaşma öncesi birbirlerine başarılar diledi.

    OBİ MİKEL DERBİDE YOK
    Trabzon'da Obi Mikel, Sivas maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Mikel, Beşiktaş maçında cezalı.



    13 TAKIMA GOL ATTI!
    Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, dün 'u da boş geçmedi ve 17 gole yükseldi. Norveçli yıldız gol krallığında ilk sırada yer alıyor. Sörloth, bu sezon 'de en fazla takıma gol atan oyuncu konumunda. Sörloth, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Ankaragücü, Başakşehir, Gaziantep, Rizespor, Beşiktaş, G.Birliği ve Sivasspor filelerini havalandırdı. Sörloth, 3 puanı taraftara hediye etti.

    SİVAS 4 HAFTADA DARMADIĞIN!
    Trabzon deplasmanında 2-1 kaybederek zirveden inen Sivasspor büyük düşüş yaşıyor... İkinci yarının ilk haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda yenen Kırmızı-Beyazlılar ardından oynadığı 4 maçı da kazanamazken 10 puan kaybetti. Sivas özellikle yaşanan sakatlıklardan çok olumsuz etkilendi.

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