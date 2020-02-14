Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maçını kazanan Beşiktaş, zorlu maçtan üç puanla ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Sivasspor ile 1-1 beraber kalan Başakşehir ise sahasındaki maçta siyah-beyazlıları mağlup ederek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.



İLK 11'LER BELLİ OLDU

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli



BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Victor Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Nkoudou, Diaby, Boateng, Burak Yılmaz.





Başakşehir - Beşiktaş

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Saat: 20:00

Yayın: beIN SPORTS 1

ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR

Kartal, Başakşehir maçıyla zorlu bir periyodun içine girecek. Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşılaşmasının ardından zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek. Bir sonraki hafta, puan cetvelinde üstünde yer alan takımlardan Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 25. haftada da Ankaragücü ile evinde oynayacak. Siyah-beyazlı ekibin zorlu periyodu, 26. haftada Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçıyla tamamlanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın bu periyotta oyuncularından tam konsantrasyon bekliyor.



5 OYUNCU KART SINIRINDA

Kara Kartal'da zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba, Caner Erkin, N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.