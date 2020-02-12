Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İlk maçta 2-0'lık galibiyetin avantajı ile deplasmana gelen Alanyaspor, Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.





MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Galatasaray öne geçti. Ömer Bayram'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Emre Akbaba'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

27. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Fernandes'in soldan ortasında ceza sahası önünde son anda Aytemiz Alanyasporlu oyunculardan önce davranan Marcao, meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.





28. dakikada Linnes'in sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

31. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Fernandes, pasını Ceyhun Gülselam'a verdi. Bu oyuncu sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Bammou, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.





Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

48'inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Ömer Bayram'ın ceza sahasına doğru çevirdiği topta Onyekuru vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topta Emre Akbaba'nın yaptığı kafa vuruşu da kaleci Marafona'da kaldı.

54'üncü dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı kornerde Bammou ceza sahası içerisinde topa elle müdahale edince hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

55'inci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlak ve kaleci Marafona'yı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

77'nci dakikada gelişen Galatasaray atağında Emre Akbaba'nın pasıyla hareketlenen Seri, ceza sahası dışından sert vurdu. Marafona meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.





81'inci dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Onyekuru ortasını yaptı. Ceza sahasında oluşan karambolde son olarak Feghouli'nin yaptığı vuruşta kaleci Marafone topu çeldi ve ardından savunma topu uzaklaştırdı.

85'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Belhanda'nın açtığı ortada arka direkte topla boş durumda buluşan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.





90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Fernandes ortayı yaptı. Efecan Karaca ceza sahası içerisinde topu Bakasetas'ın önüne indirdi. Yunan oyuncunun yaptığı vuruşta Fernando Muslera topu kurtardı ve ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+5'inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Mariano, N'Sakala'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.