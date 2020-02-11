Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.02.2020 18:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2020 18:43

    Son dakika: ’dan "sakatlık" açıklaması

    Son dakika haberine göre Kulübü, sakatlıkları bulunan Erce Kardeşler, ve Yusuf Sarı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması

    Kulübü, sakatlıkları bulunan Erce Kardeşler, ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    Bordo mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz; Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı'nın tedavi sürecinde olduğunu belirterek, "Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Erce Kardeşler'in çekilen MR ve yapılan tetikler neticesinde sol dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Caleb Ekuban'ın ise sol arka adalesinde gerilme, Pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sürmektedir. Yusuf Sarı'nın da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve ITB (iliotibial bant) sürtünmesi ve Plica sendromu tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Trabzonspor’dan "sakatlık" açıklaması
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri