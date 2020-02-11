Müthiş bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de heyecan her geçen hafta daha da artıyor...
MAKAS DARALDI
Lider Sivasspor'un üst üste puan kayıplarının ardından zirvede makas iyice daralmış durumda. Şu anda Sivas ile 7. sıradaki Beşiktaş arasında sadece 6 puan fark var. Ligde önümüzdeki iki haftada oynanacak 5 kritik maç şampiyonluk yarışında tüm dengeleri değiştirecek.
5 HEYECAN
Bu süreçte, Beşiktaş- Başakşehir, Trabzonspor- Sivas, Sivas-Alanya, Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak.
TRABZON İLK KEZ ZİRVEDE
Ligin gizli lideri olan Bordo-Mavililer, İddaa'nın şampiyonluk oranlarında ilk kez en şanslı takım konumuna geldi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi.
Oranı 4.50'den 3.25'e inen Trabzonspor ilk kez zirvede yer aldı.
Fenerbahçe ikinciliğe gerilerken, Galatasaray 3. sıraya yükseldi.
2 HAFTADA 5 KADER MAÇI
22. HAFTA
14 Şubat Cuma
20.00 Başakşehir-Beşiktaş
16 Şubat Pazar
16.00 Trabzonspor-Sivasspor
23. HAFTA
21 Şubat Cuma
20.00 Sivasspor-Alanyaspor
22 Şubat Cumartesi
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor
23 Şubat Pazar
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray
MAKAS DARALDI
Lider Sivasspor'un üst üste puan kayıplarının ardından zirvede makas iyice daralmış durumda. Şu anda Sivas ile 7. sıradaki Beşiktaş arasında sadece 6 puan fark var. Ligde önümüzdeki iki haftada oynanacak 5 kritik maç şampiyonluk yarışında tüm dengeleri değiştirecek.
5 HEYECAN
Bu süreçte, Beşiktaş- Başakşehir, Trabzonspor- Sivas, Sivas-Alanya, Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak.
TRABZON İLK KEZ ZİRVEDE
Ligin gizli lideri olan Bordo-Mavililer, İddaa'nın şampiyonluk oranlarında ilk kez en şanslı takım konumuna geldi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi.
Oranı 4.50'den 3.25'e inen Trabzonspor ilk kez zirvede yer aldı.
Fenerbahçe ikinciliğe gerilerken, Galatasaray 3. sıraya yükseldi.
2 HAFTADA 5 KADER MAÇI
22. HAFTA
14 Şubat Cuma
20.00 Başakşehir-Beşiktaş
16 Şubat Pazar
16.00 Trabzonspor-Sivasspor
23. HAFTA
21 Şubat Cuma
20.00 Sivasspor-Alanyaspor
22 Şubat Cumartesi
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor
23 Şubat Pazar
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray
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