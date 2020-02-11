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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    'in zirvesi alev alev! 2 haftada 5 kader maçı...

    Önümüzdeki iki hafta oynanacak 5 kritik maç şampiyonluk yarışındaki dengeleri değiştirecek... Özellikle 23. haftadaki - ve - derbilerinin heyecanı şimdiden ’in zirvesini sarmış durumda

    Ligin zirvesi alev alev
    Müthiş bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de heyecan her geçen hafta daha da artıyor...



    MAKAS DARALDI
    Lider Sivasspor'un üst üste puan kayıplarının ardından zirvede makas iyice daralmış durumda. Şu anda Sivas ile 7. sıradaki Beşiktaş arasında sadece 6 puan fark var. Ligde önümüzdeki iki haftada oynanacak 5 kritik maç şampiyonluk yarışında tüm dengeleri değiştirecek.



    5 HEYECAN
    Bu süreçte, Beşiktaş- Başakşehir, - Sivas, Sivas-Alanya, - ve Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak.



    TRABZON İLK KEZ ZİRVEDE
    Ligin gizli lideri olan Bordo-Mavililer, İddaa'nın şampiyonluk oranlarında ilk kez en şanslı takım konumuna geldi.
    Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi.



    Oranı 4.50'den 3.25'e inen Trabzonspor ilk kez zirvede yer aldı.



    Fenerbahçe ikinciliğe gerilerken, Galatasaray 3. sıraya yükseldi.




    2 HAFTADA 5 KADER MAÇI

    22. HAFTA

    14 Şubat Cuma

    20.00 Başakşehir-

    16 Şubat Pazar

    16.00 Trabzonspor-Sivasspor

    23. HAFTA

    21 Şubat Cuma

    20.00 Sivasspor-Alanyaspor

    22 Şubat Cumartesi

    20.00 Beşiktaş-Trabzonspor

    23 Şubat Pazar

    19.00 Fenerbahçe-Galatasaray

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