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    • Spor
    • 11.02.2020 16:42
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    • 11.02.2020 16:42

    'un yeni hocası oldu

    Süper Lig ekiplerinden , Denizlispor maçı sonrası Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yolları ayırmıştı. Yeşil beyazlı kulübün yeni teknik direktörü belli oldu. Yeşil beyazlılar, daha önce Antalyaspor'da görev yapan ile anlaştı.

    Konyaspor'un yeni hocası belli oldu

    Süper Lig ekiplerinden , Aykut Kocaman defterini kısa süre önce kapatırken, yeni teknik direktör arayışlarına ara vermeden devam etmişti.

    Yeşil beyazlılar bu bağlamda bir çok isimle görüşürken, A Spor'un haberine göre, anlaşma sağlanılan isim tecrübeli teknik direktör oldu.

    Konyasporlu yetkililerin Bülent Korkmaz ile ilk görüşmede yarım sezonluk anlaşma sağlamak istediği aktarılırken, daha sonra kararın değiştiği ve tecrübeli teknik direktörle geleceğe yatırım yapılmak istendiği, bu düşücenin paralelinde anlaşmanın 1,5 yıla çıkartıldığı belirtildi.

    RESMİ İMZA YARIN

    Öte yandan Konyaspor'un, Bülent Korkmaz ile prensipte anlaşmasının ardından 12 Şubat Çarşamba günü resmi sözleşme imzalamak üzere 51 yaşındaki teknik direktörü şehre çağırdığı aktarıldı.

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