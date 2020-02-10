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    • 10.02.2020 07:03
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    • 10.02.2020 07:03

    Nwakaeme son 3 maçı boş geçmedi

    'un Nijeryalı kanat oyuncusu oynadığı son 3 maçta da gol attı. Nwakaeme, , ve ile oynanan lig maçlarında rakip fileleri havalandırdı.

    Nwakaeme son 3 maçı boş geçmedi
    Trabzon'un Nijeryalı kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme oynadığı son 3 maçta da gol attı. Nwakaeme, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kayserispor ile oynanan lig maçlarında rakip fileleri havalandırdı.

    TARAFTAR BAĞRINA BASTI
    spor, G.Birliği maçı sonrası hava koşulları nedeniyle 'da kaldı. Dönüşte Vakfıkebir' de takım otobüsünü durduran taraftarlar büyük coşku yaşadı.

    DEPLASMANDA DURDURULAMIYOR
    Trabzonspor, G.Birliği'ni yenerek bu sezon 138 gündür yenilmediği dış sahadaki serisini de sürdürdü. Fırtına dış sahada 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

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