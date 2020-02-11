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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    taraftarı takımı coşkuyla karşıladı! "Kim bilir şampiyon olsak neler olacak..."

    taraftarının maçı dönüşü futbolcuları karayolunda coşkuyla karşılaması şaşkınlık yaşattı. Oyuncular, “Kim bilir şampiyon olsak neler olacak”dedi.

    Kim bilir şampiyon olsak neler olacak!
    Trabzonspor kafilesinin Gençlerbirliği maçı dönüşü karayolu ile gelirken yoğun kar yağışına rağmen taraftarlar tarafından karşılanması birçok futbolcu da şaşkınlık yarattı. Otobüste gündem ise, "Kim bilir şampiyon olursak ne olacak!" konusu oldu. Otobüs içerisinden taraftarların yaptığı karşılama coşkusunu görüntülemek isteyen futbolcuların kendi arasındaki diyalog ise yaşadıkları heyecanı gösterdi. Birçok oyuncu, "Şu an daha çok erken ama şampiyon olursak ne olacak!" diye bir birbirlerine sordu.



    BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
    Taraftarın taraftarına gösterdiği sevgi futbolcuları şaşırttı.



    ÇİMŞİR'DEN BÜYÜK BAŞARI
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