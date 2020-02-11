Trabzonspor kafilesinin Gençlerbirliği maçı dönüşü karayolu ile gelirken yoğun kar yağışına rağmen taraftarlar tarafından karşılanması birçok futbolcu da şaşkınlık yarattı. Otobüste gündem ise, "Kim bilir şampiyon olursak ne olacak!" konusu oldu. Otobüs içerisinden taraftarların yaptığı karşılama coşkusunu görüntülemek isteyen futbolcuların kendi arasındaki diyalog ise yaşadıkları heyecanı gösterdi. Birçok oyuncu, "Şu an daha çok erken ama şampiyon olursak ne olacak!" diye bir birbirlerine sordu.
BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Taraftarın Trabzonspor taraftarına gösterdiği sevgi futbolcuları şaşırttı.
ÇİMŞİR'DEN BÜYÜK BAŞARI
Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Hüseyin Çimşir ilk 3 maçı kazanarak 11 yıl sonra 3 kez arka arkaya maç kazanan ilk teknik adam oldu.
TARAFTAR ÇOK ZOR BİLET BULUYOR
Trabzonspor'da 30 bin civarında kombinenin satılmasından sonra zirve mücadelesi veren Trabzonspor'un maçlarına bilet bulmak oldukça güçleşti.
BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Taraftarın Trabzonspor taraftarına gösterdiği sevgi futbolcuları şaşırttı.
ÇİMŞİR'DEN BÜYÜK BAŞARI
Trabzonspor'da teknik direktörlüğe getirilen Hüseyin Çimşir ilk 3 maçı kazanarak 11 yıl sonra 3 kez arka arkaya maç kazanan ilk teknik adam oldu.
TARAFTAR ÇOK ZOR BİLET BULUYOR
Trabzonspor'da 30 bin civarında kombinenin satılmasından sonra zirve mücadelesi veren Trabzonspor'un maçlarına bilet bulmak oldukça güçleşti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.