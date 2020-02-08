Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı saat kaçta? Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ligin 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Bordo-mavililer bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, Gençlerbirliği deplasmanında 8 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Peki, Gençlerbirliği Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı bugün saat 17.00'da başlayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ligde son maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan başkent ekibi, haftaya 21 puanla 13. sırada girdi. Bir maçı eksik Trabzonspor ise 38 puanla 3. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ermişti.

TRABZONSPOR, GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA 8 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 8 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor, başkentte en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yendiği rakibi karşısında söz konusu döneminde ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ankara'ya 8 yıllık galibiyet özlemi ile gidecek olan Trabzonspor, Başkent ekibi karşısında bu hasretine son verip, bu sezon 138 gündür yenilmediği dış sahadaki serisini de sürdürmek için mücadele edecek.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de deplasmanda 1 maç eksikle oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019'da Sivasspor karşısında 2-1'lık skorla almıştı. Karadeniz ekibi dış sahada söz konusu haftalarda 15 puan elde etti.

HÜSEYİN ÇİMŞİR, LİGDEKİ İLK DEPLASMAN MAÇINDA GALİBİYET HEDEFLİYOR

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görevi bırakmasının ardından takımın başına geçen Hüseyin Çimşir yönetiminde bordo-mavili takım 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Lig maçında sahadan gülerek ayrılan taraf oldu. Genç teknik adam, deplasmanda oynayacağı ilk süper Lig maçından sahadan galibiyetle ayrılarak ligde 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR DIŞ SAHADA, GENÇLERBİRLİĞİ İSE EVİNDE 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

İki takımın bugün yapacakları zorlu müsabaka öncesi son Trabzonspor'un dış sahadaki ve Gençlerbirliği'nin iç sahadaki son 5 maçlık performansları ise dikkat çekiyor. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. Gençlerbirliği ise sahasında oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti.