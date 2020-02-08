Süper Lig'de ikinci yarıya Kasımpaşa ve F.Bahçe galibiyetleriyle başlayan ve şampiyonluk yarışı için iddialı bir konumda bulunan Trabzonspor'da tek hedef bugünkü G.Birliği maçından galibiyetle ayrılmak ve zirveye kurulmak...
KAZANMAK ZORUNDAYIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği ile oynayacakları karşılaşma için kendilerine güvenlerinin tam olduğunu ancak rakiplerinin de çok değerli oyunculara sahip olduğunu söyledi. Genç hoca, "Futbolcularımın azmini ve hırsını gördükçe heyecanım çok daha artıyor. Ancak maç maç düşünmek zorundayız. Bu nedenle Gençlerbirliği maçını kazanmak zorundayız.
6 YILDIZ KART SINIRINDA!
Karadeniz Fırtınası'nda Pereira, Hosseini, Campi, Nwakaeme ve Obi Mikel'in yanı sıra yeni transfer Guilherme kart sınırında. Bu oyuncular kart görürse Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.
ERZURUM MAÇI SAATİ DEĞİŞTİ
Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un perşembe günü oynayacağı Erzurumspor maçı saat 17.00'ye alındı. Sivas- Antalya maçı ise saat 19.15'te başlayacak.
İDMAN SONRASI UÇTULAR!
Trabzon dün yaptığı antrenmandan sonra Ankara'ya hareket etti.
KAZANMAK ZORUNDAYIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği ile oynayacakları karşılaşma için kendilerine güvenlerinin tam olduğunu ancak rakiplerinin de çok değerli oyunculara sahip olduğunu söyledi. Genç hoca, "Futbolcularımın azmini ve hırsını gördükçe heyecanım çok daha artıyor. Ancak maç maç düşünmek zorundayız. Bu nedenle Gençlerbirliği maçını kazanmak zorundayız.
6 YILDIZ KART SINIRINDA!
Karadeniz Fırtınası'nda Pereira, Hosseini, Campi, Nwakaeme ve Obi Mikel'in yanı sıra yeni transfer Guilherme kart sınırında. Bu oyuncular kart görürse Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.
ERZURUM MAÇI SAATİ DEĞİŞTİ
Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un perşembe günü oynayacağı Erzurumspor maçı saat 17.00'ye alındı. Sivas- Antalya maçı ise saat 19.15'te başlayacak.
İDMAN SONRASI UÇTULAR!
Trabzon dün yaptığı antrenmandan sonra Ankara'ya hareket etti.
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