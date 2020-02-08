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    • 08.02.2020 12:27
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    • 08.02.2020 12:43

    'in son hali şoke etti! Nerede o lı eski Sneijder...

    Bir dönem forması giyen ve taraftarın hafızasına kazınan, 35 yaşındaki eski futbolcu 'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. lı, futbol hayatını sonlandırmasının ardından kameralar karşısına geçti, çarpıcı itiraflarda bulundu. Ama bu itirafların hiçbiri Wesley Sneijder'in kilolarından daha fazla konuşulmadı. İşte Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in son hali...

    Sana ne oldu Wesley?

    2012-2017 yılları arasında forması giyen , kritik maçlarda attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Aktif futbol hayatını sonlandıran Sneijder 'da yayın yapan RTV Utrecht isimli televizyona konuk oldu.

    SANA NE OLDU SNEIJDER?

    2017 yılında Hollanda temsilcisi Utrecht'in kapısından dönerek 'a transfer olmasının hikayesini anlatan Sneijder, bu kararın arkasındaki motivasyonun para olmadığını ve tamamen içgüdüsel olarak Al Gharafa'yı tercih ettiğini söyledi.

    Bir dönemin yıldız oyuncusu ayrıca aldığı kilolar ve yeni sakal tarzıyla futbolseverleri şaşırttı.

    Wesley Sneijder'in açıklamaları şu şekilde:

    "Tamamen duygularımla verdiğim bir karardı. Parayla işim yok. Bütün kararlarımı hislerime göre alırım. FC Utrecht'te hiç oynamadım ancak futbolu kendi şehrimde bırakmak isterdim."

    Sneijder, şimdilerde yorumculuk yapıyor.

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