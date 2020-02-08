2012-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, kritik maçlarda attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Aktif futbol hayatını sonlandıran Sneijder Hollanda'da yayın yapan RTV Utrecht isimli televizyona konuk oldu.

SANA NE OLDU SNEIJDER?

2017 yılında Hollanda temsilcisi Utrecht'in kapısından dönerek Katar'a transfer olmasının hikayesini anlatan Sneijder, bu kararın arkasındaki motivasyonun para olmadığını ve tamamen içgüdüsel olarak Al Gharafa'yı tercih ettiğini söyledi.

Bir dönemin yıldız oyuncusu ayrıca aldığı kilolar ve yeni sakal tarzıyla futbolseverleri şaşırttı.

Wesley Sneijder'in açıklamaları şu şekilde:

"Tamamen duygularımla verdiğim bir karardı. Parayla işim yok. Bütün kararlarımı hislerime göre alırım. FC Utrecht'te hiç oynamadım ancak futbolu kendi şehrimde bırakmak isterdim."

Sneijder, şimdilerde yorumculuk yapıyor.