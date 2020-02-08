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    • 08.02.2020 13:28
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    • 08.02.2020 13:28

    maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? 2020 21. hafta

    ile , 'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın ligde 33 puanı bulunurken, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 3-2 yenen Gaziantep temsilcisi ise 27 puan topladı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, 2020 Beşiktaş Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman?

    Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta?

    - maçı saat kaçta? Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Vodafone Park'taki ilk maçına çıkacak. Yeni transfer Kevin-Prince Boateng, oynaması halinde ilk kez Beşiktaş forması giyecek. Siyah-beyazlı takımın ilk yarıda deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Gaziantep FK ise yedişer galibiyet ve yenilginin yanı sıra 6 beraberlikle aldı. Gaziantep FK, 27 puanla 9. sırada yer alıyor. Peki, 2020 Beşiktaş Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

    BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    'in 21. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Gaziantep FK maçı bugün saat 17.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

    Geçen hafta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerek kötü gidişi durduran siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK'yi de mağlup ederek zirveye biraz daha yaklaşmaya çalışacak.

    Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 33 puan toplayan Beşiktaş, 7. sırada bulunuyor.

    Siyah-beyazlı takımın ilk yarıda deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Gaziantep FK ise yedişer galibiyet ve yenilginin yanı sıra 6 beraberlikle aldı. Gaziantep FK, 27 puanla 9. sırada yer alıyor.

    SERGEN YALÇIN, TARAFTARLARININ ÖNÜNE ÇIKIYOR

    Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına bugün çıkacak.

    Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Yalçın, deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla mesaisine başlamıştı.

    Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Yalçın için siyah-beyazlı kulüp, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlemiş ve 20 bine yakın taraftar töreni izlemişti.

    BOATENG DE FORMA BEKLİYOR

    Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng de görev alması halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez taraftarlarının önünde giyme fırsatı bulacak.

    Siyah-beyazlı takım, Ganalı futbolcuyu İtalya'nın Fiorentina takımından kiralamıştı.

    VODAFONE PARK'TA SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET

    Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta son 4 resmi maçta sadece bir kez kazanabildi.

    Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu.

    Söz konusu dönemde siyah-beyazlı takım sadece Gençlerbirliği'ni 4-1 yenebildi.

    BURAK YILMAZ FORMDA

    Beşiktaş'ın santrforu Burak Yılmaz, son 3 resmi maçta 3 gol kaydetti.

    Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bir kez fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşadı.

    Burak Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla 8 gole imza attı.

    NECİP UYSAL'IN CEZASI BİTTİ

    Sarı-kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Necip Uysal'ın cezası tamamlandı.

    Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Jeremain Lens takımla çalışmalara başlarken, henüz takıma katılmayan Dorukhan Toköz forma giyemeyecek.

    SARI KART CEZA SINIRINDA 4 OYUNCU

    Beşiktaş'ta Gaziantep FK karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanacak zorlu mücadelede görev yapamayacak.

    4 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

    Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sakatlık ve kart cezaları nedeniyle bu maçta 4 oyuncudan yararlanamayacak.

    Sakatlığı bulunan Muğdat Çelik, Tetteh ve Jefferson'un görev alamayacağı Beşiktaş maçında, savunmanın önemli oyuncuları arasında yer alan Papy Djilobodji de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

    Gaziantep ekibinden 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Sezon başından bu yana takımın önemli isimleri arasında yer alan kaleci Günay Güvenç, Jean-Armel Kana Bıyık ve Kenan Özer, bu hafta forma giyip sarı kart görmeleri halinde ligin 22. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

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