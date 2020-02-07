Başkanıgündeme dair açıklamalarda bulundu. A'dan Z'ye konuşanmaçının ertelenmesiyle ilgili olarak "Maçları ertelemek için her hangi bir kulüpten talebe gerek duymadık. Kulüp başkanlarını da aramadık." diye konuştu.

zdemir

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diyerekMalatyaspor BaşkanıAdil Gevrek'e çattı."Gevrek'e sorunifadesini kullandı.kulübü diğerinden ayırmadıklarını belirten Özdemir, "Haksız hukuksuz hiçbir iş yapmadık. Kurullarımız için algı operasyonu yapılıyor. Ama buna rağmen sustuk. Hatayı kendimizde aradık" dedi.Sosyal medya üzerinden hareket ettiğini belirten Özdemir "Bilgi sahibi olup konuşsunlar. Daha çok bağıran hak alıyor gibi bir şey yok. TFF 'yi taraftarın önüne atmasınlar" diye çıkıştı.

zdemir

zdemir