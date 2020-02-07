TFF Başkanı Nihat Özdemir gündeme dair açıklamalarda bulundu. A'dan Z'ye konuşan Özdemir, Malatya- Trabzonspor maçının ertelenmesiyle ilgili olarak "Maçları ertelemek için her hangi bir kulüpten talebe gerek duymadık. Kulüp başkanlarını da aramadık. Bölgedeki bütün maçları erteledik" diye konuştu.
Özdemir, "Maç oynansa stada ambulans dahi yollayamazdık" diyerek Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'e çattı.
"Gevrek'e sorun Malatya neden ertesi gün Antalya'ya gitti" ifadesini kullandı.
KURULLAR İÇİN ALGI OPERASYONU
Hiçbir kulübü diğerinden ayırmadıklarını belirten Özdemir, "Haksız hukuksuz hiçbir iş yapmadık. Kurullarımız için algı operasyonu yapılıyor. Ama buna rağmen sustuk. Hatayı kendimizde aradık" dedi.
BİZİ TARAFTARIN ÖNÜNE ATMAYIN
Kulüplerin Sosyal medya üzerinden hareket ettiğini belirten Özdemir "Bilgi sahibi olup konuşsunlar. Daha çok bağıran hak alıyor gibi bir şey yok. TFF'yi taraftarın önüne atmasınlar" diye çıkıştı.
Zorlu konusuna da açıklık getiren Özdemir "Her kulüp başkanı ile her yerde görüşürüm. Başka kulüp başkanlarıyla da Zorlu'da görüştüm. Fener'i koruyacak olsam Zorlu'da mı buluşurum" dedi.
ASLA İSTİFA ETMEYECEĞİM
İstifa iddialarına bir kez daha cevap veren Özdemir, "Beni buraya Genel Kurul getirdi ve ben bu görevde kalacağım. Ben istifa iddiasını ortaya atan kişi olsam bir daha asla yazı yazmam" diye konuştu.
CEZALAR SEZON SONU
Özdemir bazı kulüplere neden ceza verilmediği sorusuna "Yaptırımlar talimata göre sezon sonundaki incelemeler sonrası yürürlüğe girecek" dedi.
BEŞİKTAŞ'IN İTİRAZI İNCELENİYOR
TFF Başkanı Nihat Özdemir Beşiktaş'ın itirazı ile ilgili bir soruya, "Ahmet Nur Çebi bizi ziyaret etti. Türk sporunun gündemini konuştuk. Göztepe maçının tekrar müracaatları var. Genel müracaatı MHK değerlendirecektir. Hem Göztepe- Beşiktaş hem de G.Birliği-Gaziantep maçlarına itiraz var. IFAB'a yazdılar onların da görüşü alınacak" dedi.
KULÜPLER MHK İLE GÖRÜŞECEK
Özdemir Kulüpler Birliği'nin MHK ile bir toplantı düzenlemek istediğini söyledi. Özdemir, "Onlar bu toplantıda MHK başkanının da olmasını istedi. Bir şartla kabul ettim. Bu toplantıda 18 kulübün başkanı ya da vekili mutlaka olacak" dedi.
VAR KAYITLARI AÇIKLANAMAZ
Nihat Özdemir, VAR kayıtlarının açıklanması taleplerine, "VAR kayıtlarının açıklanması ülke federasyonlarına bırakıldı. Her hafta kayıtların açıklanması büyük bir kaosa neden olur. Bu nedenle VAR kayıtları açıklanamaz" dedi.
SİYASETİ FUTBOLA KARIŞTIRMAYIN
Nihat Özdemir kulüplere çağrıda bulunarak, "Siyaseti futbola karıştırmayın. Birlik olun" çağrısı yaptı.
Nihat Özdemir açıklamalarında siyasetin futbola karıştırılmamasını da istedi. TFF Başkanı tüm kulüpleri sağ duyulu olmaya çağırarak, "İnanılmaz bir tartışma ortamı yaşanıyor. Herkesin şikayeti var çözüm önerisi yok. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarete gittik. Bize 'Sorunlarınızı kendi aranızda çözün. Hepiniz Türkiye'nin özenle seçilmiş insanlarısınız. Sporu siyasete karıştırmayın' tavsiyesinde bulundu" diye konuştu. TFF Başkanı Türk futbolunu korumaları gerektiğini vurgulayarak, "Biz büyük bir aileyiz. Türk futbolunu ileri noktaya taşımak için çalışıyoruz" dedi.
NEDEN ERTESİ GÜN GİTTİLER!
Özdemir, "Maç oynansa stada ambulans dahi yollayamazdık" diyerek Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'e çattı.
"Gevrek'e sorun Malatya neden ertesi gün Antalya'ya gitti" ifadesini kullandı.
KURULLAR İÇİN ALGI OPERASYONU
Hiçbir kulübü diğerinden ayırmadıklarını belirten Özdemir, "Haksız hukuksuz hiçbir iş yapmadık. Kurullarımız için algı operasyonu yapılıyor. Ama buna rağmen sustuk. Hatayı kendimizde aradık" dedi.
BİZİ TARAFTARIN ÖNÜNE ATMAYIN
Kulüplerin Sosyal medya üzerinden hareket ettiğini belirten Özdemir "Bilgi sahibi olup konuşsunlar. Daha çok bağıran hak alıyor gibi bir şey yok. TFF'yi taraftarın önüne atmasınlar" diye çıkıştı.
HER YERDE GÖRÜŞEBİLİRİM!
Zorlu konusuna da açıklık getiren Özdemir "Her kulüp başkanı ile her yerde görüşürüm. Başka kulüp başkanlarıyla da Zorlu'da görüştüm. Fener'i koruyacak olsam Zorlu'da mı buluşurum" dedi.
ASLA İSTİFA ETMEYECEĞİM
İstifa iddialarına bir kez daha cevap veren Özdemir, "Beni buraya Genel Kurul getirdi ve ben bu görevde kalacağım. Ben istifa iddiasını ortaya atan kişi olsam bir daha asla yazı yazmam" diye konuştu.
CEZALAR SEZON SONU
Özdemir bazı kulüplere neden ceza verilmediği sorusuna "Yaptırımlar talimata göre sezon sonundaki incelemeler sonrası yürürlüğe girecek" dedi.
BEŞİKTAŞ'IN İTİRAZI İNCELENİYOR
TFF Başkanı Nihat Özdemir Beşiktaş'ın itirazı ile ilgili bir soruya, "Ahmet Nur Çebi bizi ziyaret etti. Türk sporunun gündemini konuştuk. Göztepe maçının tekrar müracaatları var. Genel müracaatı MHK değerlendirecektir. Hem Göztepe- Beşiktaş hem de G.Birliği-Gaziantep maçlarına itiraz var. IFAB'a yazdılar onların da görüşü alınacak" dedi.
KULÜPLER MHK İLE GÖRÜŞECEK
Özdemir Kulüpler Birliği'nin MHK ile bir toplantı düzenlemek istediğini söyledi. Özdemir, "Onlar bu toplantıda MHK başkanının da olmasını istedi. Bir şartla kabul ettim. Bu toplantıda 18 kulübün başkanı ya da vekili mutlaka olacak" dedi.
VAR KAYITLARI AÇIKLANAMAZ
Nihat Özdemir, VAR kayıtlarının açıklanması taleplerine, "VAR kayıtlarının açıklanması ülke federasyonlarına bırakıldı. Her hafta kayıtların açıklanması büyük bir kaosa neden olur. Bu nedenle VAR kayıtları açıklanamaz" dedi.
SİYASETİ FUTBOLA KARIŞTIRMAYIN
Nihat Özdemir kulüplere çağrıda bulunarak, "Siyaseti futbola karıştırmayın. Birlik olun" çağrısı yaptı.
Nihat Özdemir açıklamalarında siyasetin futbola karıştırılmamasını da istedi. TFF Başkanı tüm kulüpleri sağ duyulu olmaya çağırarak, "İnanılmaz bir tartışma ortamı yaşanıyor. Herkesin şikayeti var çözüm önerisi yok. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarete gittik. Bize 'Sorunlarınızı kendi aranızda çözün. Hepiniz Türkiye'nin özenle seçilmiş insanlarısınız. Sporu siyasete karıştırmayın' tavsiyesinde bulundu" diye konuştu. TFF Başkanı Türk futbolunu korumaları gerektiğini vurgulayarak, "Biz büyük bir aileyiz. Türk futbolunu ileri noktaya taşımak için çalışıyoruz" dedi.
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