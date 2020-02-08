Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de bugün 8. kez karşı karşıya gelecek. Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 7 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli takımın 14 golüne, rekabetteki son 2 maçı kazanan turuncu-yeşilliler 8 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Öte yandan iki takım arasında İstanbul'da oynanan 3 maçtan ilki berabere sonuçlandı, son 2'sinde Fenerbahçe gol yemeden galip geldi.

FENERBAHÇE'DE HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 haftada 6 puan alan sarı-lacivertliler, geçen hafta ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

Ligde 37 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 5. sırada yer alan Fenerbahçe, zirve mücadelesi veren rakibini Kadıköy'den eli boş göndermeye çalışacak.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve 38 puanla 4. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de son 5 maçını kazandı. Son 6 haftada ise mağlubiyet yaşamayan Akdeniz temsilcisi, Kadıköy'den 3 puan alması durumunda rakibiyle olan puan farkını 4'e çıkaracak.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor, 3-1 kazanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU CEZALI

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Geçen hafta Trabzonspor karşısında bu sezonki 4. sarı kartını gören tecrübeli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında cezasını çekecek.

Uzun süreli sakatlığından sonra takımla çalışmalara başlayan Hasan Ali Kaldırım da hazır olmadığı için bu maçta oynayamayacak.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo ve Vedat Muric, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında görev alamayacak.

ERSUN YANAL'IN İLK 11'İ BOZMASI BEKLENMİYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, Aytemiz Alanyaspor karşısında son iki maçtaki 11'ini bozması beklenmiyor.

Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşısında gösterilen performanstan memnun olan Yanal'ın, Aytemiz Alanyaspor karşısında da aynı 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.