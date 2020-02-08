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    • Spor
    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    'dan ’e ‘vur’ emri

    Teknik Direktörü , Ljajic’ten hücumda daha efektif olmasını isteyerek, "Şut atabiliyorsun. Bunu daha çok kullan. Senden saklanmanı değil efektif olmanı istiyorum. Kaliteni açığa çıkar" dedi.

    Adem Ljajic’e ‘vur’ emri
    Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden , Gaziuantep maçını da kazanarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Hücum gücü yüksek bir takım oluştüurmak isteyen Sergen Yalçın, ile özel olarak görüştü. Başarılı teknik adam, "Şut atabiliyorsun. Bunu daha çok kullan. Senden saklanmanı değil efektif olmanı istiyorum. Kaliteni açığa çıkar" dedi.



    DORUKHAN MÜJDESİ
    Uzun süreli bir sakatlık sürecinden çıkan Beşiktaşlı Dorukhan, takımdan ayrı çalışmalara başladı. Dünkü idmanda bireysel çalışma yapan genç oyuncu yüzleri güldürdü.



    BEŞİKTAŞ'TA KORKUTAN İÇ SAHA PERFORMANSI
    Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 4 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi, 3 kez de yenildi. 'ya 2-0, 'a 2-1, kupada 'a 3-2 yenilen Beşiktaş, sadece Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup edebildi.

    BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARM VERİLDİ
    Beşiktaş'ta , Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba bugün G.Antep önünde kart görürse zorlu Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

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