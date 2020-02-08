Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Gaziuantep maçını da kazanarak ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Hücum gücü yüksek bir takım oluştüurmak isteyen Sergen Yalçın, Adem Ljajic ile özel olarak görüştü. Başarılı teknik adam, "Şut atabiliyorsun. Bunu daha çok kullan. Senden saklanmanı değil efektif olmanı istiyorum. Kaliteni açığa çıkar" dedi.
DORUKHAN MÜJDESİ
Uzun süreli bir sakatlık sürecinden çıkan Beşiktaşlı Dorukhan, takımdan ayrı çalışmalara başladı. Dünkü idmanda bireysel çalışma yapan genç oyuncu yüzleri güldürdü.
BEŞİKTAŞ'TA KORKUTAN İÇ SAHA PERFORMANSI
Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 4 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi, 3 kez de yenildi. Malatya'ya 2-0, Sivas'a 2-1, kupada Erzurum'a 3-2 yenilen Beşiktaş, sadece Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup edebildi.
BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARM VERİLDİ
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba bugün G.Antep önünde kart görürse zorlu Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.
DORUKHAN MÜJDESİ
Uzun süreli bir sakatlık sürecinden çıkan Beşiktaşlı Dorukhan, takımdan ayrı çalışmalara başladı. Dünkü idmanda bireysel çalışma yapan genç oyuncu yüzleri güldürdü.
BEŞİKTAŞ'TA KORKUTAN İÇ SAHA PERFORMANSI
Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 4 maçtan sadece 1 galibiyet alabildi, 3 kez de yenildi. Malatya'ya 2-0, Sivas'a 2-1, kupada Erzurum'a 3-2 yenilen Beşiktaş, sadece Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup edebildi.
BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARM VERİLDİ
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba bugün G.Antep önünde kart görürse zorlu Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.
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