Beşiktaş'a gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Boateng, "Beşiktaş ile iki yıldır görüşüyorduk. Ben he zaman Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı bir öncelik olarak görüyordum. Teklif gelince fazla düşünmedim" dedi. Boateng İbrahim Tatlıses şarkıları ile büyüdüğünü de söyledi.
DÜNYANIN EN İYİSİ!
Boateng Beşiktaş taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.
DÜNYANIN EN İYİSİ!
Boateng Beşiktaş taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.
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