Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.02.2020 07:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2020 07:02

    'ın yeni transferi Boateng: Teklif gelince düşünmedim

    'a gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Boateng, "Beşiktaş ile iki yıldır görüşüyorduk. Ben he zaman 'yi ve Beşiktaş'ı bir öncelik olarak görüyordum. Teklif gelince fazla düşünmedim" dedi.

    Teklif gelince düşünmedim
    Beşiktaş'a gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Boateng, "Beşiktaş ile iki yıldır görüşüyorduk. Ben he zaman Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı bir öncelik olarak görüyordum. Teklif gelince fazla düşünmedim" dedi. Boateng şarkıları ile büyüdüğünü de söyledi.

    DÜNYANIN EN İYİSİ!
    Boateng taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ın yeni transferi Boateng: Teklif gelince düşünmedim
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri