Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı Nur Gencer hayatını kaybetti.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk basketbolunun efsane ismi, değerli ağabeyim Nur Gencer'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bir dönem TBF'de genel koordinatörlük ve genel sekreterlik görevlerini yürüten Gencer, Türk basketbolunun önemli kulüplerinde de idareci olarak hizmet verdi. 72 yaşında hayatını kaybeden Gencer, ayrıca FIBA Teknik Komiseri ve FIBA Uluslararası Organizasyon Komitesi Üyesi olarak da görev yaptı.

NUR GENCER KİMDİR?

Nur Gencer 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde 1967 yılında tamamladı.

1992'de Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü oldu. FIBA Teknik Komiseri ve Uluslararası Organizasyon Komitesi üyesi olarak basketbola hizmet verdi. Yine 1992'de Dünya Fair-Play Davranış Şeref Diploması ile ödüllendirilmiştir.

Eczacıbaşı, Efes Pilsen, Galatasaray ve Tuborg kulüplerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu genel sekreterlik görevini yaptı. A milli takımlar idari menajerlik görevini yaptı.