İSTİFA AÇIKLAMASI

Özdemir, "İfade etmek isterim ki Türk futbolunun geçmişte yaşadığı sorunları gelecekte de yaşamaması için karar ve uygulamamızda gereken kararları bizi göreve getiren genel kurulumuza karşı en önemli görev olarak görmeye devam edeceğiz. bunu yaparken hiçbir kesim ya da grubun bugüne kadar olduğu gibi sonrasında da baskı oluşturmalarına hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu..

YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR ERTELEMESİ

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesi hakkında da konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "İki kulübün de başkanını aramadık. Bölgede maçlar ertelenirken Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı nasıl oynanır? Stadda bir inceleme yapılmamış, tehlike durumu bilinmiyor. Bir sarsıntı olsa ve oradaki insanlarımız panik yaşasa, çıkan faicanın sonuçlarının hesabını kim verecek." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ'E FENERBAHÇE CEVABI

"Sayın Mustafa Cengiz'in son dönemde bazı sözleri oldu. Sayın Cengiz'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz eleştirilerde bulundu."

"Kulüp Lisans Kurulu da, tıpkı Tahkim, PFDK gibi bağımsız hukuk kurullarından biridir. Kurulun uygulamalarına müdahalede bulunmamız mümkün değil. Sayın Cengiz'e bir konuda hatırlatma yapmak isterim. Israrla bazı kulüplerimize ayrıcalık yapıldığı söyleniyor."

"Sayın Cengiz'in kulüplere neden ceza verilmediği konusundaki yorumlarına gelince... Yaptırımlar, ancak sezon sonundaki incelemelere göre mümkündür. Sezon tamamlanır, son bilanço çıkar, kurul inceler ve karar verir. Yaptırım gerekiyorsa, o ceza sonraki sezon uygulanır."

FENERBAHÇE, ALİ KOÇ VE LİMİT ARTIRIMI

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Başkanvekili Sayın Semih Özsoy'un, TFF'nin kendilerine transfer yaptırmadığına dair eleştirileri oldu. Hepinizin bildiği gibi transfer yaptılar."

"Talimatlar değerlendirildi ve ancak 1 transfer yapılabileceği ortaya çıktı. Sonuç olarak da 1 transferle kış dönemini kapattılar. Transfer planlarına hiçbir zaman karışmadık, karışamayız."

"Kurul, Fenerbahçe'nin talebini kısmen kabul ederek 16 milyon TL'yi harcama limitine dahil edip, diğer talebini reddetmiştir."

"Ağustos ayında Fikret Orman ve Adil Gevrek, limitlerin %50'ye çıkmasını istedi. 'Çok erken. Biz UEFA'ya bildirdik, şimdi bunu yaparsak yanlış olur. Aralık'ta tekrar değerlendireceğiz' dedik."

"Daha sonra Kulüpler Birliği başkanımız değişti, Mehmet Sepil başkan oldu. Kendisi bu limitlerin artırılması gerektiğini bir yazıyla bize bildirdi. 9 Aralık'ta, kabul edilebilir sapma miktarını 2019-20 sezonu için %30'dan %40'a çıkardık."

"20 Aralık 2019'da ise, almış olduğumuz bu kararı, kulüpler ortak mutabakat sağlayamadığı için iptal ettik."

"Daha sonra 'Biz böyle bir talepte bulunmadık' diyen kulüplerimiz, Tahkim Kurulu'na başvurdu. Tahkim de tabii ki bu başvuruları reddetti. Maalesef kulüplerimizin, kendi lehlerine olan kararlarda dahi mutabakat sağlamaları mümkün değil."

"Kulüp Lisans ve FFP talimatları konusunda gelecek sezon için şunu hatırlatmak istiyorum: Bu talimatın daha ilk senesi. Eksikler, aksaklıklar olabilir. Teknik çalışmaları devamlı yapmaktayız. Doğru olduğuna inandığımız değişiklikleri gerçekleştireceğiz."

"Kulüplerimizi kurtarıyorsak, UEFA'dan ceza almasınlar diye kurtarırız. Bunu herkes böyle bilsin."

FENERBAHÇE VE TRANSFER KAYIT SAATİ

"Fenerbahçe'nin, transfer kayıt saatinin 18.00'den gece 24.00'e alınmasına dair bir talebi oldu. Kurulumuz bunu değerlendirmiş, uygun görmemiştir."

"Kamuoyunun belki de atladığı bir detay var. Siz transferlerinizi saat 24.00'e kadar girebiliyorsunuz. Biz transfer döneminin 1 gün önceden bitmesini istedik. Lisans Kurulu'nun incelemesi ancak 1 gün sürer dedik. Kurulumuz 'Bize 6 saat yeter' dedi."

İşte Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"Gündemi değerlendirmek ve eleştirileri yanıtlamak için buradayız. Federasyon başkanı olarak gündemle ilgili olarak ilk kez basın toplantısı yapıyorum."

"Üzülerek söylüyorum, konuşacağımız konular yerine A Milli Takım'ımızın EURO 2020'de nasıl başarılı olacağını tartışmayı, Türkiye'nin paha biçilmez boyutta tanıtım yapacağı, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili hazırlıkları konuşmayı isterdim."

''Liglerimizde 2. yarı yeni başladı, inanılmaz bir tartışma ortamı yaşıyoruz. Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok.''

"18 takım da TFF'den, hakemlerden ve kurullardan şikayetçi. 18 takımı birden nasıl hedef alırız? Kirli düzen, şaibe, masaya vurma gibi söylemlerin Türk futboluna ne faydası olabilir?"

''Haksız hukuksuz hiçbir iş yapmadık, hiçbir kulübü diğerinden ayırmadık.''

''Futbolun tüm paydaşlarının federasyonuyuz.''

''Gurur duyduğumuz bir A Milli Takım'ımız var. Şenol hocamıza ve kadromuza güveniyoruz. Gidebileceğimiz en üst noktaya kadar gideceğiz.''

''Türk futbolunda almış olduğumuz kararlar devrim niteliğindedir.''

"Göreve gelir gelmez yayıncı krizini kucağımızda bulduk. Paris'te beIN SPORTS'un üst yönetimiyle bir araya geldik ve her iki tarafın haklarını koruyacak kararlar aldık."

''Digiturk, bizim stratejik ortağımızdır. Gelecek sezon da Türk futbolunun değerini yükselterek kendileriyle yola devam edeceğiz."

"Turkuvaz Medya Grubu ile iş birliğimiz devam ediyor. Desteklerinden ötürü Turkuvaz Grubu'na da teşekkürlerimi iletiyorum."

"Süper Kupa Finali Vodafone Park'ta oynandı. Araştırmalara göre, Türkiye'ye 1 milyar TL'den fazla fayda sağlandı. UEFA hayran kaldı. Organizasyon gücümüzü, 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finaliyle göstereceğiz."

''Atatürk Olimpiyat Stadı'nı yeniledik. 2005 yılında düzenlediğimiz Şampiyonlar Ligi Finali'nden daha güzel bir final olacak.''