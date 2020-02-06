Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, canlı yayında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdemir, transfer limit arttırımı ve mali yapılandırmaya ilişkin yaptığı konuşmasının ardından, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile özel olarak yaptığı Zorlu görüşmesinden bahsetti.

"HERKESE GÖRÜŞÜRÜM"

Özdemir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben TFF Başkanı Nihat Özdemir olarak herkesle görüşebilirim." savunmasını yaparken, "Gelelim meşhur Zorlu görüşmesine. Ben TFF Başkanı Nihat Özdemir olarak gerek Zorlu'da gerek başka yerde, her yerde herkesle görüşebilirim. Bunu bir mesele haline getirmek gereksizdir. Polemik konusu yapmak lüzumsuzdur." dedi.

ERMAN TOROĞLU: LİGİ DİZAYN ETTİNİZ!

Fotomaç Gazetesi köşe yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk kez Zorlu görüşmesini köşesinde taşımış ve 11 Aralık 2019 günü yazdığı yazısında konu ile ilgili şu ifadelere yer vermişti;

"Tarih 5 Aralık, günlerden Perşembe saat 16.50, yer Zorlu Center'da Nihat Özdemir'in bürosu.

Ağır misafirler ayrı ayrı gelmeye başlıyorlar.

Peki, nereye?

Nihat Özdemir'in bürosuna.

Ağır misafirler kimler mi? İkisi Ali Koç ile Semih Özsoy.

Diğeri kim? Bence size 5 isim sorsam yine bilemezsiniz. Neden?

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"TOPLANTI RİVA'DA OLACAKTI AMA..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zorlu görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "O günkü toplantı Riva'da olacaktı ama zaman sıkışıklığı, yönetim kurulu olmasından dolayı Zorlu Center'da yapıldı." demişti.

"BU SEZON ZORLU GEÇECEK"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Teirm, konu ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapmış ve "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.." demişti.

ZEKERİYA ALP: 30 YILDIR KOÇ İLE İŞ YAPIYORUM, İLK KEZ...

MHK Başkanı Zekeriya Alp, Koç ile ilk kez Zorlu'da yapılan görüşmede tanıştığını belirterek, "Ben 30 yıldır Koç ile iş yapıyorum ve bir kez bile Ali Koç ile karşı karşıya gelmedim. Ali Koç ile ilk kez Zorlu'da görüştüm. Ben 41 yıldır ticaret yapıyorum ve 30 yıldır da Koç Holding ile çalışıyorum. Bence etik. Ne gibi bir sonuç çıkabilir." demişti.