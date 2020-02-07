Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.02.2020 09:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2020 09:45

    'ta şok ayrılık! Antrenörlüğüne son verilen : Dışarıya atılmak istemezdim

    ’ta görevden alınan altyapı antrenörü ayrılığının ardından Radyospor’a konuştu. İşine bir telefonla son verildiğini ve gönderilme sebebini bilmediğini söyleyen Sülün, ‘Ailemden bu şekilde sürülmek istemezdim’ ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş'ta şok ayrılık: Dışarıya atılmak istemezdim

    Gündeme dair açıklamalarda bulunan Sülün ayrılığını açıklarken, "Kararın gerekçesi bana söylenmedi. Ben kulübümü çok seviyorum, buraya 12 yaşında geldim. Ben burada 'ın duruşuna leke getirecek bir şey yapmadım. Beni insan kaynaklarından bir hanım aradı ve görevime son verdiklerini söyledi. Ben Beşiktaş'la hiçbir zaman para konuşmadım. Futbolda alınan maaşlar da belli. Bu söz konusu değildi. Ben Beşiktaş A Takımı'na çıktıktan sonra 3 yıl parasız oynadım. Beşiktaş söz konusu olunca maddi ve manevi bir derdim yok. Bana her şeyi Beşiktaş kazandırdı. Konunun böyle olması beni çok üzüyor. Ailemden böyle sürüklenmek, dışarıya atılmak istemezdim. Altyapıda çalıştığımız hiçbir arkadaşım da para konusunda kafa kaldırmadı. Yapacak bir şey, üzgünüm" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü ile 3 gün önce konuştuğunu ifade eden, "Altyapıya geleceğini söyledi. Yaşananlardan haberi var mı bilmiyorum. Sergen çok sevilen birisi. Camiayı, yönetimi ve tribünü bir araya getirebilecek biri" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'ta şok ayrılık! Antrenörlüğüne son verilen Yasin Sülün: Dışarıya atılmak istemezdim
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri