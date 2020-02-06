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    • 06.02.2020 14:54

    - Tel Aviv maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 2020 24. hafta

    'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. , THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında sahasında İsrail temsilcisi Tel Aviv ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, son 7 maçında 6 galibiyet alarak yükselişe geçti. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Fox Tel Aviv maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile Maccabi Fox Tel Aviv, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli takım, son 7 maçında 6 galibiyet alarak yükselişe geçti. Ligde toplam 11 galibiyete ulaşan ve bu sezon ilk kez play-off potasına giren Fenerbahçe Beko, 7. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Fox Tel Aviv maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

    FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

    THY Avrupa Ligi 24. haftasında Fenerbahçe, Maccabi Fox Tel Aviv'i konuk ediyor. Fenerbahçe - Maccabi Fox Tel Aviv basketbol maçı 7 Şubat Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

    Ligde toplam 11 galibiyete ulaşan ve bu sezon ilk kez play-off potasına giren Fenerbahçe Beko, 7. sırada yer alıyor.

    Maccabi FOX ise 15 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

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