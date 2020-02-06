G.Saray işi zora soktu

Galatasaray, EuroCup son 16 turu 5. maçında Monaco'ya 91-79 yenildi. G.Saray gruptan çıkabilmesi için Monaco ile 53 sayılık averaj farkını kapatmak zorunda. Galatasaray, EuroCup son 16 turu 5. maçında Monaco'ya 91-79 yenildi. G.Saray gruptan çıkabilmesi için Monaco ile 53 sayılık averaj farkını kapatmak zorunda.
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