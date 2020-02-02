Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları nasıl? Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası Başakşehir'in 3-1 Gençlerbirliği galibiyetiyle başlamıştı. Bu karşılaşma sonrası cumartesi ve pazar günleri devam eden maçlarla değişikliğe uğrayan puan durumu, bugün oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçı ile yeniden şekillenecek. Yarın oynanacak Denizlispor - Göztepe maçı ile Süper Lig 20. hafta puan durumu tablosu son şeklini alacak. İşte Süper Lig 20. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG 20. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Sivasspor
|20
|12
|5
|3
|39
|23
|16
|41
|2
|Başakşehir
|20
|11
|6
|3
|39
|21
|18
|39
|3
|Trabzonspor
|19
|11
|5
|3
|43
|20
|23
|38
|4
|Alanyaspor
|20
|11
|5
|4
|40
|19
|21
|38
|5
|Fenerbahçe
|20
|11
|4
|5
|39
|23
|16
|37
|6
|Galatasaray
|19
|9
|6
|4
|28
|16
|12
|33
|7
|Beşiktaş
|20
|10
|3
|7
|31
|27
|4
|33
|8
|Göztepe
|19
|8
|5
|6
|24
|21
|3
|29
|9
|Gaziantep FK
|20
|7
|6
|7
|31
|32
|-1
|27
|10
|Yeni Malatyaspor
|19
|6
|6
|7
|34
|28
|6
|24
|11
|Rizespor
|20
|7
|3
|10
|21
|30
|-9
|24
|12
|Denizlispor
|19
|6
|4
|9
|20
|28
|-8
|22
|13
|Gençlerbirliği
|20
|5
|6
|9
|30
|37
|-7
|21
|14
|Konyaspor
|20
|4
|7
|9
|16
|27
|-11
|19
|15
|Antalyaspor
|20
|4
|6
|10
|18
|36
|-18
|18
|16
|Kasımpaşa
|20
|4
|4
|12
|28
|43
|-15
|16
|17
|Ankaragücü
|20
|2
|8
|10
|17
|37
|-20
|14
|18
|Kayserispor
|19
|2
|5
|12
|18
|48
|-30
|11
SÜPER LİG 20. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
31 OCAK CUMA
Başakşehir - Gençlerbirliği: 3 - 1
1 ŞUBAT CUMARTESİ
Antalyaspor - Konyaspor: 0 - 0
Rizespor - Beşiktaş: 1 - 2
Trabzonspor - Fenerbahçe: 2 - 1
2 ŞUBAT PAZAR
Ankaragücü - Kasımpaşa: 1 - 1
Gaziantep FK - Sivasspor: 5 - 1
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 2 - 1
Galatasaray - Kayserispor:
3 ŞUBAT PAZARTESİ
Denizlispor - Göztepe
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