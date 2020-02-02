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  • 02.02.2020 18:44
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 18:44

ve maç sonuçları! STSL 20. hafta hangi takım kaçıncı sırada?

tablosu bugün oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçı ile değişikliğe uğrayacak. Sivasspor'un 41 puanla lider konumda olduğu Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmak istiyor. İşte Süper Lig 20. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

Süper Lig'de zirve yarışı!

ve maç sonuçları nasıl? Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası Başakşehir'in 3-1 Gençlerbirliği galibiyetiyle başlamıştı. Bu karşılaşma sonrası cumartesi ve pazar günleri devam eden maçlarla değişikliğe uğrayan puan durumu, bugün oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçı ile yeniden şekillenecek. Yarın oynanacak Denizlispor - Göztepe maçı ile Süper Lig 20. hafta puan durumu tablosu son şeklini alacak. İşte Süper Lig 20. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 20. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1 Sivasspor 20 12 5 3 39 23 16 41
2 Başakşehir 20 11 6 3 39 21 18 39
3 Trabzonspor 19 11 5 3 43 20 23 38
4 Alanyaspor 20 11 5 4 40 19 21 38
5 Fenerbahçe 20 11 4 5 39 23 16 37
6 Galatasaray 19 9 6 4 28 16 12 33
7 Beşiktaş 20 10 3 7 31 27 4 33
8 Göztepe 19 8 5 6 24 21 3 29
9 Gaziantep FK 20 7 6 7 31 32 -1 27
10 Yeni Malatyaspor 19 6 6 7 34 28 6 24
11 Rizespor 20 7 3 10 21 30 -9 24
12 Denizlispor 19 6 4 9 20 28 -8 22
13 Gençlerbirliği 20 5 6 9 30 37 -7 21
14 Konyaspor 20 4 7 9 16 27 -11 19
15 Antalyaspor 20 4 6 10 18 36 -18 18
16 Kasımpaşa 20 4 4 12 28 43 -15 16
17 Ankaragücü 20 2 8 10 17 37 -20 14
18 Kayserispor 19 2 5 12 18 48 -30 11

SÜPER LİG 20. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

31 OCAK CUMA

Başakşehir - Gençlerbirliği: 3 - 1

1 ŞUBAT CUMARTESİ

Antalyaspor - Konyaspor: 0 - 0

Rizespor - Beşiktaş: 1 - 2

Trabzonspor - Fenerbahçe: 2 - 1

2 ŞUBAT PAZAR

Ankaragücü - Kasımpaşa: 1 - 1

Gaziantep FK - Sivasspor: 5 - 1

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 2 - 1

Galatasaray - Kayserispor:

3 ŞUBAT PAZARTESİ

Denizlispor - Göztepe

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