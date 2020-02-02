Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları nasıl? Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası Başakşehir'in 3-1 Gençlerbirliği galibiyetiyle başlamıştı. Bu karşılaşma sonrası cumartesi ve pazar günleri devam eden maçlarla değişikliğe uğrayan puan durumu, bugün oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçı ile yeniden şekillenecek. Yarın oynanacak Denizlispor - Göztepe maçı ile Süper Lig 20. hafta puan durumu tablosu son şeklini alacak. İşte Süper Lig 20. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 20. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1 Sivasspor 20 12 5 3 39 23 16 41 2 Başakşehir 20 11 6 3 39 21 18 39 3 Trabzonspor 19 11 5 3 43 20 23 38 4 Alanyaspor 20 11 5 4 40 19 21 38 5 Fenerbahçe 20 11 4 5 39 23 16 37 6 Galatasaray 19 9 6 4 28 16 12 33 7 Beşiktaş 20 10 3 7 31 27 4 33 8 Göztepe 19 8 5 6 24 21 3 29 9 Gaziantep FK 20 7 6 7 31 32 -1 27 10 Yeni Malatyaspor 19 6 6 7 34 28 6 24 11 Rizespor 20 7 3 10 21 30 -9 24 12 Denizlispor 19 6 4 9 20 28 -8 22 13 Gençlerbirliği 20 5 6 9 30 37 -7 21 14 Konyaspor 20 4 7 9 16 27 -11 19 15 Antalyaspor 20 4 6 10 18 36 -18 18 16 Kasımpaşa 20 4 4 12 28 43 -15 16 17 Ankaragücü 20 2 8 10 17 37 -20 14 18 Kayserispor 19 2 5 12 18 48 -30 11

SÜPER LİG 20. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

31 OCAK CUMA

Başakşehir - Gençlerbirliği: 3 - 1

1 ŞUBAT CUMARTESİ

Antalyaspor - Konyaspor: 0 - 0

Rizespor - Beşiktaş: 1 - 2

Trabzonspor - Fenerbahçe: 2 - 1

2 ŞUBAT PAZAR

Ankaragücü - Kasımpaşa: 1 - 1

Gaziantep FK - Sivasspor: 5 - 1

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 2 - 1

Galatasaray - Kayserispor:

3 ŞUBAT PAZARTESİ

Denizlispor - Göztepe