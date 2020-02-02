Kupada yok ligde var!

Fenerbahçe'de Vedat Muric'in kart vakasının bir benzeri dün gece de yaşandı. Derbinin 2. yarısında sarı kart gören Gustavo ligde gelecek hafta oynanacak Alanya maçında cezalı duruma düşmüştü. Ancak uzatma anlarında hakeme itirazdandan 2. sarıyı gören Brezilyalı oyuncu 2. sarıdan atıldı. Durum böyle olunca Gustavo kupadaki Kırklareli maçında oynamayacak. Ancak zorlu Alanyaspor maçında takımdaki yerini alabilecek.
- Spor
- 02.02.2020
- Gazete
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