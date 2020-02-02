Bugünkü
Takvim

Kupada yok ligde var!

Fenerbahçe'de Vedat Muric'in kart vakasının bir benzeri dün gece de yaşandı. Derbinin 2. yarısında sarı kart gören Gustavo ligde gelecek hafta oynanacak Alanya maçında cezalı duruma düşmüştü. Ancak uzatma anlarında hakeme itirazdandan 2. sarıyı gören Brezilyalı oyuncu 2. sarıdan atıldı. Durum böyle olunca Gustavo kupadaki Kırklareli maçında oynamayacak. Ancak zorlu Alanyaspor maçında takımdaki yerini alabilecek.

Kupada yok ligde var!
Fenerbahçe'de Vedat Muric'in kart vakasının bir benzeri dün gece de yaşandı. Derbinin 2. yarısında sarı kart gören Gustavo ligde gelecek hafta oynanacak Alanya maçında cezalı duruma düşmüştü. Ancak uzatma anlarında hakeme itirazdandan 2. sarıyı gören Brezilyalı oyuncu 2. sarıdan atıldı. Durum böyle olunca Gustavo kupadaki Kırklareli maçında oynamayacak. Ancak zorlu Alanyaspor maçında takımdaki yerini alabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKupada yok ligde var!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri