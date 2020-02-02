ING Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko evinde Türk Telekom'u ağırladı.
Ev sahibi Fenerbahçe Beko 91-67'lik zaferler, ligdeki 14. galibiyetine uzandı. Türk Telekom, bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet elde ederken, 10. mağlubiyetini yaşadı.
5G teknolojisinin kullanıldığı mücadeleyi maç boyunca üstün olan Fenerbahçe Beko kazandı. 91-67
1. PERİYOT: 21-14
2. PERİYOT: 54-30
3. PERİYOT: 76-54
MAÇ SONUCU: 91-67
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