Trabzonspor derbilerde bambaşka bir takım oldu. Bordo-Mavili takım dün de Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken dev maçlara konsantre olduğunu bir kez daha gösterdi. Karadeniz ekibi son 10 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alırken rakiplerine karşı üstünlük kurdu.
FENER'E 6 MAÇTIR YENİLMEDİ
Evinde oynadığı son 5 derbi karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Bordo-Mavililer Fenerbahçe ile oynadığı son 6 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.
ÇİMŞİR: BİR HAYALİM VAR
F.Bahçe galibiyeti sonrası konuşan Trabzon'un hocası Hüseyin Çimşir ise, "Bir hayalim var. Hak edilmiş kupaları mavi gökyüzünde kaldıracağız ve bu hayalimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.
NOVAK YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Novak geçen sezon da F.Bahçe önünde kazanılan maçta gol atmıştı. Novak maç sonrası, "F.Bahçe'ye gol atmak çok özel bir durum" diye konuştu.
GIULHERME'DEN SİFTAH
Guilherme, Trabzonspor forması ile ilk maçınıa dün F.Bahçe karşısında çıktı. Deneyimli oyuncu maça ikinci yarıda dahil oldu.
STURRIDGE GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'da sakatlığı geçen Sturridge, F.Bahçe maçıyla sahalara döndü. Yıldız oyuncu 67'de oyuna girdi.
HAKEMLERİ DE MAĞLUP ETTİK
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası, "İyi oynarsanız hakemi de yenersiniz. Biz de iyi oynadık ve hakemi de yenerek maçı kazandık" dedi.
İKİLİ AVERAJDA ÜSTÜNLÜK KURDU
Trabzon ilk devre 1-1 berabere kaldığı F.Bahçe'yi 2-1 yendi. Böylece 2 takım aynı puanda ligi bitirirse ikili averajda Trabzon üstün oldu.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR
Trabzonsporlu futbolcular Fenerbahçe karşısında atılan gollerden sonra büyük sevinç yaşadı. Bordo- Mavili kulübe zafer çığlıkları attı. karşılaşmadan sonra da Trabzonspor elde edilen 3 puanı taraftarıyla kutladı.
FENER'E 6 MAÇTIR YENİLMEDİ
Evinde oynadığı son 5 derbi karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Bordo-Mavililer Fenerbahçe ile oynadığı son 6 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.
ÇİMŞİR: BİR HAYALİM VAR
F.Bahçe galibiyeti sonrası konuşan Trabzon'un hocası Hüseyin Çimşir ise, "Bir hayalim var. Hak edilmiş kupaları mavi gökyüzünde kaldıracağız ve bu hayalimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.
NOVAK YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Novak geçen sezon da F.Bahçe önünde kazanılan maçta gol atmıştı. Novak maç sonrası, "F.Bahçe'ye gol atmak çok özel bir durum" diye konuştu.
GIULHERME'DEN SİFTAH
Guilherme, Trabzonspor forması ile ilk maçınıa dün F.Bahçe karşısında çıktı. Deneyimli oyuncu maça ikinci yarıda dahil oldu.
STURRIDGE GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'da sakatlığı geçen Sturridge, F.Bahçe maçıyla sahalara döndü. Yıldız oyuncu 67'de oyuna girdi.
HAKEMLERİ DE MAĞLUP ETTİK
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası, "İyi oynarsanız hakemi de yenersiniz. Biz de iyi oynadık ve hakemi de yenerek maçı kazandık" dedi.
İKİLİ AVERAJDA ÜSTÜNLÜK KURDU
Trabzon ilk devre 1-1 berabere kaldığı F.Bahçe'yi 2-1 yendi. Böylece 2 takım aynı puanda ligi bitirirse ikili averajda Trabzon üstün oldu.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR
Trabzonsporlu futbolcular Fenerbahçe karşısında atılan gollerden sonra büyük sevinç yaşadı. Bordo- Mavili kulübe zafer çığlıkları attı. karşılaşmadan sonra da Trabzonspor elde edilen 3 puanı taraftarıyla kutladı.
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