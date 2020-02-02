Kartal lige yeniden tutundu.. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta Ç. Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendi. Böylece ligde arka arkaya 2. yenilgisini aldı. Maçın 6. dakikasında Gökhan'ın ortasında Burak'ın vuruşu savunmaya çarpıp kaleci Gökhan'ın kucağına gitti.
LJAJİC MUTLAK FIRSATI TEPTİ
Maçın 13. dakikasında Burak'ın bıraktığı topa Ljajic gelişine vurdu. Top üstten auta gitti. 22'de Caner'in kısa düşen topuna Karius'dan önce Skoda vurdu top yan ağlarda kaldı.
BURAK KARTAL'I ÖNE GEÇİRDİ
Burak 29'da Atiba'nın pasında Burak plase vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 36'da Vida ile Karius'un anlaşmazlığında araya giren Skoda kafayla eşitliği getirdi: 1-1. Devre bu skorla bitti.
GÖKHAN GÖNÜL AFFETMEDİ
Aminu'nun 60'taki vuruşunda top direkten döndü. 70'de Aminu topu dışarı attı. 79'da Ljajic'in pasında Gökhan Gönül Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Beşiktaş maçtan 2-1 galip ayrıldı.
DEPLASMANDA 4. GALİBİYET
Beşiktaş 10. deplasman maçına çıktı. En son Kasımpaşa'yı dış sahada yenen Beşiktaş ardından F.Bahçe ve Göztepe'ye deplasmanda yenildi.
4-1-4-1 SİSTEMİ
Beşiktaş sahaya 4-1-4-1 sistemiyle çıktı. Sergen Yalçın Atiba'yı orta sahaya kaydırırken ön liberoda sadece Elneny görev yaptı.
SERGEN'LE İLK REKOR!
Beşiktaş Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerken Sergen Yalçın yönetiminde ilk rekorunu kırmış oldu. Siyah-Beyazlı takım karşılaşmanın ilk yarısında yüzde 71 topla oynama ve yüzde 91 pas isabeti ile bu sezon ilk yarılardaki en yüksek ortalamayı yakalamış oldu. Kartal Avcı ile hiçbir maçta bunu başaramamıştı.
Bu sezon 10. deplasman maçına çıkan Beşiktaş dış sahada fileleri 13 kez havalandırmayı başardı.
BEŞİKTAŞ'IN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ
Beşiktaş Sergen Yalçın'la çıktığı ilk maçta iyi bir futbol sergiledi. Özellikle ilk yarıdaki futbol alkış aldı.
BAŞLANGIÇ ÖNEMLİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Başlangıç önemliydi. Aldığımız 3 puanla normale döndük" diye konuştu.
Sergen Yalçın, Ç.Rizespor ile çok zor bir maç oynadıklarını söyledi. Başarılı hoca, "Eğer birşeyler değişecekse mutlaka kazanmalıydık. Taraftarımızı arkamıza almamız gerekiyordu. Bu galibiyetle normale döndük. 3 gün içinde oyuncularıma birşeyler anlatmaya çalıştım. İlk 45'te çok iyiydik. Başlangıçlar çok önemlidir. Taraftarımızı mutlu etmek için her şeyi yapacağız. Taraftarımız rahat olsun" diye konuştu.
LJAJİC MUTLAK FIRSATI TEPTİ
Maçın 13. dakikasında Burak'ın bıraktığı topa Ljajic gelişine vurdu. Top üstten auta gitti. 22'de Caner'in kısa düşen topuna Karius'dan önce Skoda vurdu top yan ağlarda kaldı.
BURAK KARTAL'I ÖNE GEÇİRDİ
Burak 29'da Atiba'nın pasında Burak plase vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 36'da Vida ile Karius'un anlaşmazlığında araya giren Skoda kafayla eşitliği getirdi: 1-1. Devre bu skorla bitti.
GÖKHAN GÖNÜL AFFETMEDİ
Aminu'nun 60'taki vuruşunda top direkten döndü. 70'de Aminu topu dışarı attı. 79'da Ljajic'in pasında Gökhan Gönül Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Beşiktaş maçtan 2-1 galip ayrıldı.
DEPLASMANDA 4. GALİBİYET
Beşiktaş 10. deplasman maçına çıktı. En son Kasımpaşa'yı dış sahada yenen Beşiktaş ardından F.Bahçe ve Göztepe'ye deplasmanda yenildi.
4-1-4-1 SİSTEMİ
Beşiktaş sahaya 4-1-4-1 sistemiyle çıktı. Sergen Yalçın Atiba'yı orta sahaya kaydırırken ön liberoda sadece Elneny görev yaptı.
SERGEN'LE İLK REKOR!
Beşiktaş Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerken Sergen Yalçın yönetiminde ilk rekorunu kırmış oldu. Siyah-Beyazlı takım karşılaşmanın ilk yarısında yüzde 71 topla oynama ve yüzde 91 pas isabeti ile bu sezon ilk yarılardaki en yüksek ortalamayı yakalamış oldu. Kartal Avcı ile hiçbir maçta bunu başaramamıştı.
Bu sezon 10. deplasman maçına çıkan Beşiktaş dış sahada fileleri 13 kez havalandırmayı başardı.
BEŞİKTAŞ'IN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ
Beşiktaş Sergen Yalçın'la çıktığı ilk maçta iyi bir futbol sergiledi. Özellikle ilk yarıdaki futbol alkış aldı.
BAŞLANGIÇ ÖNEMLİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Başlangıç önemliydi. Aldığımız 3 puanla normale döndük" diye konuştu.
Sergen Yalçın, Ç.Rizespor ile çok zor bir maç oynadıklarını söyledi. Başarılı hoca, "Eğer birşeyler değişecekse mutlaka kazanmalıydık. Taraftarımızı arkamıza almamız gerekiyordu. Bu galibiyetle normale döndük. 3 gün içinde oyuncularıma birşeyler anlatmaya çalıştım. İlk 45'te çok iyiydik. Başlangıçlar çok önemlidir. Taraftarımızı mutlu etmek için her şeyi yapacağız. Taraftarımız rahat olsun" diye konuştu.
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