Galatasaraylı Lemina, 5 kadınla alem yaptı. Yakalanınca da eşkıyalığa kalkıştı. Yanındaki kadın TAKVİM muhabirinin gırtlağını sıktı. Kuzeni Nzila ise fotoğraf makinesini zorla alıp parçaladı.
Tarih: 20 Ocak 2020... Saat: 05.08... Yer: Ortaköy Blackk Gece Kulubü... Denizlispor maçının ardından soluğu gece kulübünde alan Lemina takım arkadaşları Ömer Bayram Jimmy Durmaz ve Donk ile sabaha kadar eğlenmişti... Muhabirimiz Doğan Savaş Galatasaraylı futbolcuların bu alemini görüntüleyince olanlar olmuştu... Lemina ve arkadaşları yanındaki kadınlarla birlikte Muhabirimiz Doğan Savaş saldırıp elindeki fotoğraf makinesini gasp etmişlerdi.
ÇELİŞKİLİ İFADELER VAR!
Olay dün savcılığa intikal ve skandal gecenin görüntüleri de ortaya çıktı. Lemina'nın kuzeninin makineyi gasp ettiği ve birlikte eğlendiği kadının Doğan Savaş'ın boğazını sıktığı görüntülerle belgelendi. Savcılığa ifade veren Lemina "Benim çok rahatsız olduğumu görünce kuzenim şahsın elindeki fotoğraf makinesini alıp beni arabaya bindirdi. Bundaki maksadı fotoğraflarımızı silmek olabilir. Fotoğraf makinesi ile birlikte eve gittik. Makinenin nasıl kırıldığını görmedim. O sırada araçtaydım" dedi. Aslında Lemina'nın ifadesinin aksine olayın içinde olduğu ise görüntülerde tespit edildi. Kuzeni Nzila ise "Fotoğrafları silmek için makineyi almaya çalıştım. O esnada makine yere düştü. Ben de makineyi yerden alıp araca bindim" dedi. Ancak şoför Bahattin Çabuk Nzila'nın ifadesini yalanlayarak "Gustel Nzila Doğan Savaş'ın elinden fotoğraf makinesini çekerek aldı" dedi.
HAFIZA KARTI HALA ORTADA YOK
Lemina ve Çetesi muhabirimizin makinesini gasp ettikten sonra içerisinde görüntülerin olduğu hafıza kartını ise geri vermediler.
KİM BU MEÇHUL KADIN!
Muhabirimizin boğazını sıkan kadının kimliği hala belirsiz. oysa bindiği aracın plakası da var. plakanın kayıtlı olduğu şirketin adı da.
HER ŞEY BU FOTO İLE BAŞLADI
Muhabirimiz Lemina'nın mekanda kadınlarla eğlendiğini görüntüledi.
BİR ANDA 5 KİŞİ SALDIRDI
Fotoğraf çekildiğini fark eden Lemina ve çetesi bir anda muhabirimize saldırdı.
MUHABİRİMİZİN BOĞAZINI SIKTILAR
Kimliği bir türlü açıklanmayan Lemina'nın eğlendiği kadın muhabirimizin boğazını sıktı.
FOTOĞRAF MAKİNESİNİ GASP ETTİKLERİ AN
Lemina'nın kuzeni Gustel Nzila makineyi gasp ediyor. Muhabirimiz makineyi isteyince bir daha saldırıp Lemina'yla birlikte arabaya binip kaçıyorlar.
Tarih: 20 Ocak 2020... Saat: 05.08... Yer: Ortaköy Blackk Gece Kulubü... Denizlispor maçının ardından soluğu gece kulübünde alan Lemina takım arkadaşları Ömer Bayram Jimmy Durmaz ve Donk ile sabaha kadar eğlenmişti... Muhabirimiz Doğan Savaş Galatasaraylı futbolcuların bu alemini görüntüleyince olanlar olmuştu... Lemina ve arkadaşları yanındaki kadınlarla birlikte Muhabirimiz Doğan Savaş saldırıp elindeki fotoğraf makinesini gasp etmişlerdi.
ÇELİŞKİLİ İFADELER VAR!
Olay dün savcılığa intikal ve skandal gecenin görüntüleri de ortaya çıktı. Lemina'nın kuzeninin makineyi gasp ettiği ve birlikte eğlendiği kadının Doğan Savaş'ın boğazını sıktığı görüntülerle belgelendi. Savcılığa ifade veren Lemina "Benim çok rahatsız olduğumu görünce kuzenim şahsın elindeki fotoğraf makinesini alıp beni arabaya bindirdi. Bundaki maksadı fotoğraflarımızı silmek olabilir. Fotoğraf makinesi ile birlikte eve gittik. Makinenin nasıl kırıldığını görmedim. O sırada araçtaydım" dedi. Aslında Lemina'nın ifadesinin aksine olayın içinde olduğu ise görüntülerde tespit edildi. Kuzeni Nzila ise "Fotoğrafları silmek için makineyi almaya çalıştım. O esnada makine yere düştü. Ben de makineyi yerden alıp araca bindim" dedi. Ancak şoför Bahattin Çabuk Nzila'nın ifadesini yalanlayarak "Gustel Nzila Doğan Savaş'ın elinden fotoğraf makinesini çekerek aldı" dedi.
HAFIZA KARTI HALA ORTADA YOK
Lemina ve Çetesi muhabirimizin makinesini gasp ettikten sonra içerisinde görüntülerin olduğu hafıza kartını ise geri vermediler.
KİM BU MEÇHUL KADIN!
Muhabirimizin boğazını sıkan kadının kimliği hala belirsiz. oysa bindiği aracın plakası da var. plakanın kayıtlı olduğu şirketin adı da.
HER ŞEY BU FOTO İLE BAŞLADI
Muhabirimiz Lemina'nın mekanda kadınlarla eğlendiğini görüntüledi.
BİR ANDA 5 KİŞİ SALDIRDI
Fotoğraf çekildiğini fark eden Lemina ve çetesi bir anda muhabirimize saldırdı.
MUHABİRİMİZİN BOĞAZINI SIKTILAR
Kimliği bir türlü açıklanmayan Lemina'nın eğlendiği kadın muhabirimizin boğazını sıktı.
FOTOĞRAF MAKİNESİNİ GASP ETTİKLERİ AN
Lemina'nın kuzeni Gustel Nzila makineyi gasp ediyor. Muhabirimiz makineyi isteyince bir daha saldırıp Lemina'yla birlikte arabaya binip kaçıyorlar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.