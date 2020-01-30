Tahkim'den Trabzonspor'un Nwakaeme itirazına ret

Bordo-Mavililer, Malatya maçının ertelenmesi ile ilgili imalı bir açıklama yapan Fenerbahçe’ye “Açıklamayı insanlık adına utançla takip ettik” yanıtını verdi. Trabzonspor erteleme talebinin federasyondan geldiğini belirtirken, Ağaoğlu ise "Allah bunları ıslah etsin. Bize operasyon çekiliyor" dedi...