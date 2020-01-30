Tahkim'den Trabzonspor'un Nwakaeme itirazına ret

Trabzonspor'un, ikinci sarıdan kırmızı kart gören Nwakaeme için Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi. Bordo-mavililer kırmızı kartın iptal edilmesini istiyordu.
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile oynanan maçta ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesini talep etmişti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan ve Erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.
Bu karar sonrası Nwakaeme, hafta sonu ligde oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.