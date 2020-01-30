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  • 30.01.2020 17:08
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 17:08

Tahkim'den Trabzon'un Nwakaeme itirazına ret

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzon'un Denizlispor ile oynadığı karşılaşmada iki sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşen Nwakaeme ile ilgili yapılan itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

Tahkim'den Trabzonspor'un Nwakaeme itirazına ret

Trabzon'un, ikinci sarıdan kırmızı kart gören Nwakaeme için Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi. Bordo-mavililer kırmızı kartın iptal edilmesini istiyordu.

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile oynanan maçta ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesini talep etmişti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan ve Erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Bu karar sonrası Nwakaeme, hafta sonu ligde oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

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