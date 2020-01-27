Yeni Malatya- Trabzonspor maçının ertelenmesi sonrası F.Bahçe kararı eleştiren açıklamalar yaptı. Bordo-Mavililer şu cevabı verdi: "Ülke olarak adeta seferberlik başlattığımız bu günlerde Fenerbahçe'nin açıklamasını insanlık adına büyük bir utançla takip ettik.
TOPLUMA VİCDANINA BIRAKIYORUZ
İnsanlar, enkaz altından gelecek bir ses için çırpınırken F.Bahçe'nin çıkacak kartların, 90 dakika-120 dakika gibi hesapların peşinde koşmasının yorumunu toplumumuzun vicdanına bırakıyoruz!
TALEP FEDERASYON'DAN GELDİ
Kulübümüzün ne resmi ne de şifahen TFF'den müsabakanın ertelenmesine dair hiç bir talebi olmamıştır! Söz konusu talep; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelmiştir.
TRABZON'A OPERASYON ÇEKİLİYOR
Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, "Trabzonspor'a operasyon çekiliyor. 96'da ve 2011'de yaşanan senaryoların aynısı uygulanmaya çalışılmaktadır. Allah bunları ıslah etsin!" diye konuştu.
TRABZON OTOBÜSÜ MALATYA'YA GÖNDERDİ
Trabzon, Malatya maçının oynanacağını düşündüğü için 2 gün öncesinden takım otobüsünü Malatya'ya gönderdi. Erteleme sonrası otobüs Trabzon'a geri döndü.
FENER NE DEMİŞTİ?
"Malatya'nın maçın oynanmasına yönelik açıklamasına ve Adil Gevrek'in sözlerine bakıldığında, ertelemenin ev sahibi takımın tamamen aksi yönünde Trabzon'un talebi üzerine gerçekleştiği açık. Trabzon'un Malatya gibi zorlu bir deplasmana,120 dakika oynadığı Türkiye Kupası maçının hemen ardından çıkarılmak istenmemesi mi, bu hafta F.Bahçe'miz ile karşılaşacak Trabzon'un defanstaki 4 oyuncusunun sarı kart sınırında olmasından ötürü mü, Malatya gibi zor bir deplasmandan olası bir puan kaybının yaratacağı psikolojik baskıyı yaşamadan çıkmasını sağlamak mı olduğunu TFF'ye soruyoruz"
İNSANDAN DAHA MI ÖNEMLİ! - ERMAN TROĞLU
Artçılar devam ediyor. Ölümler oldu! Değer mi bu yaptıklarınıza? İnsan sağlığından daha önemliyse Fenerbahçe'ye şampiyonluğu kupayı versinler. Herkes dışarıda yatıyor, ayıptır ya! Al kupayı git, yazıklar olsun! Fenerbahçe'nin tek bir amacı var. Trabzon'da ortalığı gerip oradan 3 puanla ayrılmak.
TOPLUMA VİCDANINA BIRAKIYORUZ
İnsanlar, enkaz altından gelecek bir ses için çırpınırken F.Bahçe'nin çıkacak kartların, 90 dakika-120 dakika gibi hesapların peşinde koşmasının yorumunu toplumumuzun vicdanına bırakıyoruz!
TALEP FEDERASYON'DAN GELDİ
Kulübümüzün ne resmi ne de şifahen TFF'den müsabakanın ertelenmesine dair hiç bir talebi olmamıştır! Söz konusu talep; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelmiştir.
TRABZON'A OPERASYON ÇEKİLİYOR
Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, "Trabzonspor'a operasyon çekiliyor. 96'da ve 2011'de yaşanan senaryoların aynısı uygulanmaya çalışılmaktadır. Allah bunları ıslah etsin!" diye konuştu.
TRABZON OTOBÜSÜ MALATYA'YA GÖNDERDİ
Trabzon, Malatya maçının oynanacağını düşündüğü için 2 gün öncesinden takım otobüsünü Malatya'ya gönderdi. Erteleme sonrası otobüs Trabzon'a geri döndü.
FENER NE DEMİŞTİ?
"Malatya'nın maçın oynanmasına yönelik açıklamasına ve Adil Gevrek'in sözlerine bakıldığında, ertelemenin ev sahibi takımın tamamen aksi yönünde Trabzon'un talebi üzerine gerçekleştiği açık. Trabzon'un Malatya gibi zorlu bir deplasmana,120 dakika oynadığı Türkiye Kupası maçının hemen ardından çıkarılmak istenmemesi mi, bu hafta F.Bahçe'miz ile karşılaşacak Trabzon'un defanstaki 4 oyuncusunun sarı kart sınırında olmasından ötürü mü, Malatya gibi zor bir deplasmandan olası bir puan kaybının yaratacağı psikolojik baskıyı yaşamadan çıkmasını sağlamak mı olduğunu TFF'ye soruyoruz"
İNSANDAN DAHA MI ÖNEMLİ! - ERMAN TROĞLU
Artçılar devam ediyor. Ölümler oldu! Değer mi bu yaptıklarınıza? İnsan sağlığından daha önemliyse Fenerbahçe'ye şampiyonluğu kupayı versinler. Herkes dışarıda yatıyor, ayıptır ya! Al kupayı git, yazıklar olsun! Fenerbahçe'nin tek bir amacı var. Trabzon'da ortalığı gerip oradan 3 puanla ayrılmak.
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