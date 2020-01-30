Hikayeyi bilirsiniz... Öğretmen sınıfa girer girmez kara tahtanın önüne geçer ve eline tebeşiri aldığı gibi kocaman bir 1 rakamı çizer. Sonra öğrencilerine dönerek "Bakın, bu kişiliktir." der. "Yani, hayatta sahip olduğunuz en değerli şey". Ardından 1'in yanına bir 0 koyar ve "Bu, başarıdır. Başarılı bir kişilik, 1'i 10 yapar" der.
KİŞİLİĞİNİZ YOKSA HİÇSİNİZ
Sıfırlar böyle uzayıp gider; Ta ki hoca en baştaki 1'i silene kadar. Tahtada birbiri ardına dizili sıfırlar kalmıştır. Hoca sınıfa dönerek son sözünü söyler: "Kişiliğiniz yoksa öbürleri hiçtir."
SON DÜDÜĞE KADAR DESTEK
Futbol dünyasında da aynı kural geçerli olduğunu söyleyen Ağaoğlu "Futbolun ilkelerine aykırı provokasyonlar şiddet ve düşmanlığa körükleyen açıklamalar yapmak bize yakışmaz" dedi. Tribünleri son nefese kadar destek olmaya çağırdı.
KİŞİLİK EN ÖNEMLİ ŞEYDİR
"Yani, hayatta sahip olduğunuz en değerli şey". Ardından 1'in yanına bir 0 koyar ve "Bu, başarıdır. Başarılı bir kişilik, 1'i 10 yapar" der. Sonra bir tane 0 daha. "Bu, tecrübedir. 10 iken 100 olursunuz."
KİŞİLİĞİNİZ YOKSA HİÇSİNİZ
Sıfırlar böyle uzayıp gider; Ta ki hoca en baştaki 1'i silene kadar. Tahtada birbiri ardına dizili sıfırlar kalmıştır. Hoca sınıfa dönerek son sözünü söyler: "Kişiliğiniz yoksa öbürleri hiçtir."
SON DÜDÜĞE KADAR DESTEK
Futbol dünyasında da aynı kural geçerli olduğunu söyleyen Ağaoğlu "Futbolun ilkelerine aykırı provokasyonlar şiddet ve düşmanlığa körükleyen açıklamalar yapmak bize yakışmaz" dedi. Tribünleri son nefese kadar destek olmaya çağırdı.
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