bilirsiniz... Öğretmen sınıfa girer girmez kara tahtanın önüne geçer ve eline tebeşiri aldığı gibi kocaman bir 1 rakamı çizer. Sonra öğrencilerine dönerek "Bakın, bu kişiliktir." der. "Yani, hayatta sahip olduğunuz en değerli şey". Ardından 1'in yanına bir 0 koyar ve "Bu, başarıdır. Başarılı bir kişilik, 1'i 10 yapar" der.



KİŞİLİK EN ÖNEMLİ ŞEYDİR

"Yani, hayatta sahip olduğunuz en değerli şey". Ardından 1'in yanına bir 0 koyar ve "Bu, başarıdır. Başarılı bir kişilik, 1'i 10 yapar" der. Sonra bir tane 0 daha. "Bu, tecrübedir. 10 iken 100 olursunuz."