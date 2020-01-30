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  • 30.01.2020 16:39
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 16:39

'da beklenen ayrılık! Yıldız isim Fransa'ya gitti

Sezon başında Roma'dan kiralanan ve disiplinsiz tavırları nedeniyle Fatih Terim tarafından 13 Aralık'ta kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu , Rennes ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti.

G.Saray'da beklenen ayrılık! Yıldız isim Fransa'ya gitti

'da kadro dışı olan Fransız futbolcu , Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi, 13 Aralık'ta disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılmıştı. O günden beri kadro dışı olan Nzonzi, bugün İstanbul'dan ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu, Türk Hava Yolları'nın saat 15.20'de kalkan TK 1827 sefer sayılı uçağı ile Paris'e gitti.

Fransız basınında çıkan e göre Nzonzi'yi Fransa ekiplerinden Rennes'in istediği ifade ediliyordu. Oyuncunun Paris'ten Rennes'e geçerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Steven Nzonzi Galatasaray'da bu sezon 15 resmi maçta göre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.

Oyuncu İstanbul'dan ayrılırken kameralara böyle yansıdı...

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