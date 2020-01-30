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  • 30.01.2020 18:36
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 18:40

Son dakika: 'nin lisansını çıkardı!

Son dakika haberine göre, , Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiraladığı Fransız savunma oyuncusu 'in lisansını çıkarttı.

Fenerbahçe yeni transferinin lisansını çıkardı!

, Fransız savunma oyuncusu 'in lisansını çıkarttı.

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiralanan Falette, Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Simon Falette'i ara döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı.

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