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  • 30.01.2020 15:33
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 15:38

'da son dakika sürprizi | Florya'da

Son dakika haberi... 'ın eski futbolcusu dün 'ne geldi. Semih Kaya'nın Florya Metin Oktay Tesislerine gelmesi iddialarını güçlendirdi.

Galatasaray'da son dakika sürprizi

dönemi devam ederken 'nın ne gelmesi transfer iddialarını gündeme getirdi.

Milliyet'in haberine göre Semih Kaya'nın Florya'ya kulüp doktoru Yener İnce'ye iğne olmak için geldiği öğrenildi.

Geçen sezon Trabzonspor maçından sonra Semih Kaya, Çekya'da ayağım kırıldığında bile Yener İnce'ye görünmeden olmadığını söylemişti.

'ın transferin son günlerinde stopere yapacağı transfer büyük merak konusu..

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