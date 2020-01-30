Transfer dönemi devam ederken Semih Kaya'nın Florya Metin Oktay Tesislerine gelmesi transfer iddialarını gündeme getirdi.

Milliyet'in haberine göre Semih Kaya'nın Florya'ya kulüp doktoru Yener İnce'ye iğne olmak için geldiği öğrenildi.





Geçen sezon Trabzonspor maçından sonra Semih Kaya, Çekya'da ayağım kırıldığında bile Yener İnce'ye görünmeden olmadığını söylemişti.

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