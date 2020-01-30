Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final için geri sayım başladı. 24 Ocak'ta Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekilmiş, eşleşmeler belli olmuştu. Çeyrek final için geri sayım başlarken, bir üst tura çıkma umuduyla hazırlanan takımlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Peki, 2020 Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? İşte cevaplar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat, rövanşları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

Eşleşmeler için bir sonraki sayfaya geçiniz...