Galatasaray operasyon için düğmeye bastı! 6 ayrılık 2 transfer
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'te tarihinin en kötü performansını sergiliyor. Geçtiğimiz hafta 10 kişi kalan Ankaragücü karşısında son dakikalarda yediği 2 golle adeta yıkılan sarı kırmızılı takım, Ligin 16'ıncı haftasında Göztepe karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu kötü gidişatın ardından sosyal medyada takıma gönül vermiş taraftarlar teknik direktör Fatih Terim'i istifaya davet etti. Galatasaray'da ise hesaplar tamamen ocak ayına göre yapılıyor. Fatih Terim'in sürekli işaret ettiği ocak ayı için gidecek futbolcular da belli oldu. Bunun dışında Cimbom 2 sürpriz ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
22.12.2019 09:14
- Son Güncelleme: 22.12.2019 09:14
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