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Galatasaray operasyon için düğmeye bastı! 6 ayrılık 2 transfer

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'te tarihinin en kötü performansını sergiliyor. Geçtiğimiz hafta 10 kişi kalan Ankaragücü karşısında son dakikalarda yediği 2 golle adeta yıkılan sarı kırmızılı takım, Ligin 16'ıncı haftasında Göztepe karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu kötü gidişatın ardından sosyal medyada takıma gönül vermiş taraftarlar teknik direktör Fatih Terim'i istifaya davet etti. Galatasaray'da ise hesaplar tamamen ocak ayına göre yapılıyor. Fatih Terim'in sürekli işaret ettiği ocak ayı için gidecek futbolcular da belli oldu. Bunun dışında Cimbom 2 sürpriz ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

22.12.2019 09:14 - Son Güncelleme: 22.12.2019 09:14
Galatasaray operayson için düğmeye bastı! 6 ayrılık 2 transfer

Galatasaray Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray operayson için düğmeye bastı! 6 ayrılık 2 transfer

Bu karşılaşmanın ardından Fatih Terim, "Tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi tutan 1 şutumuz var. Hep dışarı atmışız. Göztepe'yi 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Biz de bunun altından çok çalışarak kalkmayı deneyeceğiz."

Galatasaray operayson için düğmeye bastı! 6 ayrılık 2 transfer

''HEPİMİZ BU BEDELİ ÖDEYECEĞİZ''

Belki de en fazla bu maçta pozisyona girdik. Her türlüsüne girdik. Açıkçası hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz.

Galatasaray operayson için düğmeye bastı! 6 ayrılık 2 transfer

Deneniyoruz, sınanıyoruz bu kesin. Yapacağımız tek şey, sabretmek. Sabır derken, başarmak için her zamanki gibi birlikteliğimizi sürdürmek ve çok çalışmak lazım." açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray operayson için düğmeye bastı! 6 ayrılık 2 transfer

Bu açıklamaların ardından Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği isimler de ortaya çıktı.

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