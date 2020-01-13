Son dakika spor haberleri: Mert Çetin transferinde Galatasaray'a sürpriz rakip

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olduğu ve bu nedenle 23 yaşındaki futbolcunun transferinde öne çıktığı da aktarıldı. Bu arada daha önce de Albayrak'ın Roma ile masaya oturmak için İtalya'ya gittiği de ifade edilmişti.