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Son dakika spor haberleri: Mert Çetin transferinde Galatasaray'a sürpriz rakip

Kadrosunu Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray'da stoper transferi için çalışmalar sürüyor. Luyindama'nın sezonu kapatması nedeniyle bu bölgeye takviye arayışında olan sarı-kırmızılı ekip Roma'da fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki milli yıldız Mert Çetin için girişimlerini sürdürüyor. İtalyan basını Galatasaray'ın bu transfer için bir başka İtalyan ekibiyle rekabette olduğunu yazdı. İşte o detaylar...

13.01.2020 08:48 - Son Güncelleme: 13.01.2020 08:48
Son dakika spor haberleri: Mert Çetin transferinde Galatasaray'a sürpriz rakip

Roma'nın sezon başında kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı vermediği Mert Çetin aranılan isim oldu. Sarı-kırmızılı ekip genç savunmacıyı kiralamak için uğraş verirken Sampdoria da devreye girdi.

Son dakika spor haberleri: Mert Çetin transferinde Galatasaray'a sürpriz rakip

İtalyan basınından Il Secolo XIX sitesinin haberine göre stoper arayışında olan Serie A ekibi, Roma'da yedek kulübesine mahkum olan Mert Çetin'i istiyor. Genç stoperi 18 aylığına kiralamayı planlayan sarı-kırmızılı yönetimin, Sampdoria ile rekabet etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Mert Çetin transferinde Galatasaray'a sürpriz rakip

ABDURRAHİM ALBAYRAK İTALYA'YA GİTTİ
Luyindama'nın sezonu kapatması nedeniyle stoper arayan Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden birisinin de Sampdoria forması giyen Murillo olduğu ifade edilirken 'şimdi iki kulübün Mert Çetin için yarışacak' yorumu yapıldı.

Son dakika spor haberleri: Mert Çetin transferinde Galatasaray'a sürpriz rakip

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olduğu ve bu nedenle 23 yaşındaki futbolcunun transferinde öne çıktığı da aktarıldı. Bu arada daha önce de Albayrak'ın Roma ile masaya oturmak için İtalya'ya gittiği de ifade edilmişti.

Son dakika spor haberleri: Mert Çetin transferinde Galatasaray'a sürpriz rakip

4 MAÇTA OYNADI
G.Birliği altyapısından yetişen ve sezon başında 3 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olan Mert, bu sezon İtalya Ligi'nde 4 maçta oynadı. Genç futbolcunun Roma ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Mert Çetin transferinde Galatasaray'a sürpriz rakip

G.Saray teknik direktörü Fatih Terim yerli olması nedeniyle Mert Çetin'i kiralamak isterken bu transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık Murillo da listeye dahil edilmişti. Hatta Galatasaray'ın, Murillo'yu kiralamak için Sampdoria kulübüne 6 ay için 1 milyon euro teklif ettiği de bildirilmişti.

Son dakika spor haberleri: Mert Çetin transferinde Galatasaray'a sürpriz rakip
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