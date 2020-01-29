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  • 29.01.2020 13:57
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 13:59

: ile yollarını resmen ayırdı

haberine göre , teknik direktör ile sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen bildirdi. Siyah-beyazlı ekip Avcı'nın yerine koltuğu efsane ismi Sergen Yalçın'a emanet edecek.

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