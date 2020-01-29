Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bugün resmen başlıyor... Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra yönetim tarafından teknik direktörlüğe getirilmesine karar verilen başarılı hoca bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımın başında ilk antrenmanına çıkacak. Önce ekibiyle birlikte futbolcularla tek tek tanışacak olan Sergen Yalçın 14 yıl aradan sonra döndüğü Beşiktaş'ta takıma ilk idmanını yaptıracak.



1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Çalışma sonrası medya önünde de Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenecek. 47 yaşındaki hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Para konuşmayan ve takdiri yönetime bırakan Sergen Yalçın'a 1.3 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.







Siyah-Beyazlı takımın yeni hocası daha sonra Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle durum değerlendirmesi de yapacak.



YALÇIN'LA ÖZEL GÖRÜŞME

Beşiktaş Yönetimi'nin transfer döneminin sonuna kadar oyuncu alma şansını sonuna kadar zorlayacağı ve Yalçın'dan bu konuda fikir alacağı gelen bilgiler arasında.



BEŞİKTAŞ'TA Ç.RİZE STARTI VERİLDİ

Kartal Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmanı Şenol Fidan yönetirken Lens, Dorukhan, Burak ve Adem yoktu.



KENDİMİZİ AFFETTİRMEK GEREKİYOR

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Çaykur Rize önünde kendilerini affettirmeleri gerektiğini söyledi. Siyah- Beyazlı oyuncu, "Yeni bir başlangıç için kazanmalıyız" diye konuştu.