Kartal'da beklenen oldu ve teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi... Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından arayışlara başlayan Siyah-Beyazlı yönetim dün sabah olağanüstü toplandı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler adayları tek tek masaya yatırdı.

BAŞKAN ÇEBİ İLE GÖRÜŞTÜ

Kritik zirvede, taraftarların her maç ismini haykırdığı, kulübün efsane ismi Sergen Yalçın'da karar kılındı. Ardından tecrübeli hoca kulüp binasında Çebi ve yöneticilerle bir araya geldi.







1.5 YILDA 8 MİLYON KAZANACAK

Sergen Yalçın, Başkan Çebi'nin 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık teklifini kabul etti. Yalçın'ın sezon sonuna kadar 2 milyon lira, yeni sezonda ise 6 milyon lira garanti ücret alacağı da öğrenildi.



RİZE ÖNÜNDE TAKIMIN BAŞINDA

Başarılı teknik adamın bugün resmi imzayı atması bekleniyor. Sergen Yalçın ardından ilk idmanına çıkacak ve hafta sonunda oynanacak Rizespor maçında da takımın başında olacak.



RESMİ AÇIKLAMA BUGÜN

Beşiktaş yönetiminin bugün yapacağı toplantının ardından Sergen Yalçın konusunda resmi açıklama yapılacak.









YALÇIN EKİBİYLE BİRLİKTE GELİYOR

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olan Sergen Yalçın'ın ekibi de netleşti... Tecrübeli hocanın Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı yardımcı antrenörler Murat Şahin, Çağdaş Atan, Murat Kaytaz, Gürsoy Yalçın, kaleci antrenörü Levent Açıl ve kondisyoner Stefeno Marrone'yi Beşiktaş'a da getireceği öğrenildi.







Aybaba'nın ismi de masadaydı



Dün yapılan zirvede bazı yöneticilerin Samet Aybaba'nın teknik direktörlüğe getirilmesi yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın'da ısrar etmesi sonrasında efsane isimle her konuda anlaşma sağlandı.







YÖNETİMİN LUCESCU PLANI YOK

Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Lucescu'nun yönetim tarafından futbolun başına getirileceği iddia ediliyordu. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Rumen hoca ile ilgili kesinlikle böyle bir planının olmadığı belirtiliyor.







AVCI'DAN 6 MİLYON LİRAYA RET!

Beşiktaş yönetiminin tazminat görüşmelerini sonlandırmak için Abdullah Avcı'ya peşin 6 milyon lira teklif ettiği öğrenildi. Ancak tecrübeli hocanın bu rakamı kabul etmediği öne sürülüyor.