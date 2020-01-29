Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak Galatasaray'da, sakatlığını atlatan forvet oyuncusu Florin Andone ve Henry Onyekuru takımla çalışmalara başladı.
Galatasaray resmi sosyal medya hesabından antrenman görüntülerine yer verdi:
"Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı."
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