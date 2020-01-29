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  • 29.01.2020 14:59
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 14:59

'a Onyekuru ve Andone'den müjdeli haber

Son dakika haberine göre bir süredir sakatlıkları nedeniyle sarı-kırmızılı formadan ayrı kalan yeni transfer Onyekuru ve Rumen golcü Andone, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı.

Galatasaray'a çifte müjde! Antrenmanlara başladılar

Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayseri'la karşılaşacak 'da, sakatlığını atlatan forvet oyuncusu ve takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından antrenman görüntülerine yer verdi:
"Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı."

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