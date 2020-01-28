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  • 28.01.2020 10:53
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 10:57

Son dakika: 'nin i için onay verdi

Son dakika haberi... Teknik direktörlük görevine ’ı getiren ’ta, ’nin ismi yeniden gündeme geldi. 1 milyon 850 bin lira harcama limiti bulunan ’ın, 28 yaşındaki yetenekli oyuncu için yeni bir girişimde bulunabileceği aktarıldı. Sergen Yalçın’ın kendisine önerilmesi halinde eski öğrencisi Guilherme’ye ‘evet’ diyeceği vurgulandı.

Sergen onay verdi! İşte ilk transfer

Teknik direktörlük görevine 'ı getiren 'ta, 'nin ismi yeniden gündeme geldi. Yalçın'ın, BtcTurk 'dan eski öğrencisi olan Brezilyalı yıldızın ine çok sıcak baktığı belirledi.



Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan Guilherme'yi, Lisans Kurulu'nun belirlediği takım harcama limiti engeli nedeniyle kadrosuna katamamıştı.

1 milyon 850 bin lira harcama limiti bulunan 'ın, 28 yaşındaki yetenekli oyuncu için yeni bir girişimde bulunabileceği aktarıldı. Sergen Yalçın'ın kendisine önerilmesi halinde eski öğrencisi Guilherme'ye 'evet' diyeceği vurgulandı. (Milliyet)

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