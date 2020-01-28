Galatasaray'da forma giydiği dönemde sarı kırmızılıların unutulmazları arasında yer alan ve 2018-19 sezonunda Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'a 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Bafetimbi Gomis için Arabistan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransız golcünün, kulübü ile yollarını ayırma derecesine geldiği aktarılırken, 3 sebebin ön plana çıktığı belirtildi.

AL HİLAL GENÇ FORVET İSTİYOR!

Fotomaç'ın haberine göre Al Hilal, mevcut kadrosunda bulundurduğu Saleh Javier'in yanına genç bir forvet istiyor.

YILLIK ÜCRETİ EL YAKIYOR

Al Hilal'in Gomis ile ayrılmak istemesinin bir diğer nedeni olarak da aldığı yıllık ücret olduğu belirtiliyor. Şu anda Suudi Arabistan ekibinden yıllık 3,5 milyon euro kazanan Fransız golcünün takımdan ayrılarak mali fon yaratılması bekleniyor.

GOMIS GALATASARAY'I İSTİYOR!

Haberin en çarpıcı noktası ise Galatasaray detayı oldu. Bilindiği üzere sarı kırmızılı teknik direktör Fatih Terim ile sıkça görüşen Bafetimbi Gomis'in yeniden Galatasaray formasını giymek istediği ve bunu Al Hilal yönetimine bildirdiği yazıldı.

"BİR GÜN GALATASARAY'A DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ!

Öte yandan Bafetimbi Gomis, Kasım 2019'da yaptığı sosyal medya paylaşımında Galatasaray'a göz kırpmıştı. Fransız golcü, Fatih Terim ile beraber yer aldığı kareyi paylaşırken, "Babamla birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" demişti.