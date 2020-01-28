Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; futbol A takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir." denildi.

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında 2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 26 Ocak'ta İzmir'de oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, yedikleri ikinci gol öncesindeki pozisyonda kural hatası olduğunu savunup TFF'ye başvuracaklarını belirterek, "Kuralla alakalı, topu bize vermesi gerekirken rakibe veriyor, gol yiyoruz." ifadesini kullanmıştı.