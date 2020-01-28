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  • 28.01.2020 12:46
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 12:47

'tan TFF'ye maçıyla ilgili başvurusu

, Süper Lig'in 19. haftasında İzmir'de karşılaştığı maçıyla ilgili TFF'ye başvurusunda bulundu. Hakem atışında hata yapıldığını ve o pozisyonda gol yediklerini belirten siyah-beyazlılar "Kuralla alakalı, topu bize vermesi gerekirken rakibe veriyor, gol yiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Beşiktaş'tan TFF'ye kural hatası başvurusu

Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında ile oynadıkları maçta yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; futbol A takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir." denildi.

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında 2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 26 Ocak'ta İzmir'de oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, yedikleri ikinci gol öncesindeki pozisyonda kural hatası olduğunu savunup TFF'ye başvuracaklarını belirterek, "Kuralla alakalı, topu bize vermesi gerekirken rakibe veriyor, gol yiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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