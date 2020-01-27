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  • 27.01.2020 16:04
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 16:21

Son dakika haberi... Ve 'ta! İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta Abdullah Avcı ile yollarını ayıran , son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşma sağladı. 47 yaşındaki teknik adamla ilgili resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! İşte detaylar...

, 'ta. Siyah Beyazlılar, Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, son detayları görüşmek üzere 47 yaşındaki teknik adamı kulübe çağırdı.

Vodafone Park'ta yapılacak görüşmede anlaşma sağlandığı takdirde Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor deplasmanında takımın başında olacak.

"BİR GÜN KAVUŞACAĞIZ" DEMİŞTİ

13 Mayıs 2019'da Vodafone Park'ta oynanan ve siyah-beyazlı takımın 2-1 kazandığı maçta o dönemin Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine "Bir gün kavuşacağız" cevabını vermişti.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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