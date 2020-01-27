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  • 27.01.2020 17:46
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 17:51

Son dakika haberi... Başkan 'dan için taziye mesajı

Dünyaca ünlü basketbolcu , geçirdiği helikopter kazası sonrası 41 yaşında hayatını kaybetmişti. Dünyayı yasa boğan bu ölüm haber sonrası Cumhurbaşkanı bir taziye mesajı yayınladı. İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı...

Başkan Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı!

Başkan helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu için bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın Kobe Bryant mesajı şu şekilde:

"Sayısız sporcuya ilham veren ve dünyanın dört bir yanındaki insanları basketbolun sevincine ortak eden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümü beni derinden üzdü. Basketbol hayranı ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerini sunmak istiyorum."

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