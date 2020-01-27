Başkan Recep Tayyip Erdoğan helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant için bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın Kobe Bryant mesajı şu şekilde:

"Sayısız sporcuya ilham veren ve dünyanın dört bir yanındaki insanları basketbolun sevincine ortak eden basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümü beni derinden üzdü. Basketbol hayranı ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerini sunmak istiyorum."