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  • 27.01.2020 20:42
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 22:08

1-1 | MAÇ SONUCU

'in 19. haftasının kapanış maçında lider sahasında 'u konuk etti. Karşılaşmanın son anlarına 1-0 önde giren Rizespor, uzatma anlarında gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Sivas puanı uzatmada kurtardı!

'in 19. haftasının kapanış maçında lider sahasında 'u konuk etti.

Karşılaşmanın son anlarına 1-0 önde giren Rizespor, uzatma anlarında gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Deplasman ekibi Çaykur Rizespor'un golü 60. dakikada Garmash'dan gelirken, ev sahibi Sivasspor'un golünü 90+3'üncü dakikada attı.

Detaylar Geliyor...

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