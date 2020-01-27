Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Karşılaşmanın son anlarına 1-0 önde giren Rizespor, uzatma anlarında gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Deplasman ekibi Çaykur Rizespor'un golü 60. dakikada Garmash'dan gelirken, ev sahibi Sivasspor'un golünü 90+3'üncü dakikada Yasin Öztekin attı.
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