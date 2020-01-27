Yıllar önce "Kobe Bryant helikopter kazasında ölecek" diye tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Dünya basketbolunun efsane isimlerinden ABD'li basketbolcu Kobe Bryant, dün gerçekleşen helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybetti. Dünyayı şoke eden bu kaza sonrası her kesimden başsağlığı mesajları yağarken, sosyal medyada ortaya çıkan bir tweet ise şaşkınlık yarattı. Bir kullanıcının 2012 yılında attığı tweette "Kobe bir helikopter kazasında ölecek" dediği görülürken, tweet ile ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

27.01.2020 11:25 - Son Güncelleme: 27.01.2020 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





