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Yıllar önce "Kobe Bryant helikopter kazasında ölecek" diye tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Dünya basketbolunun efsane isimlerinden ABD'li basketbolcu Kobe Bryant, dün gerçekleşen helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybetti. Dünyayı şoke eden bu kaza sonrası her kesimden başsağlığı mesajları yağarken, sosyal medyada ortaya çıkan bir tweet ise şaşkınlık yarattı. Bir kullanıcının 2012 yılında attığı tweette "Kobe bir helikopter kazasında ölecek" dediği görülürken, tweet ile ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

27.01.2020 11:25 - Son Güncelleme: 27.01.2020 11:25
Yıllar önce Kobe Bryant helikopter kazasında ölecek diye tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

NBA tarihinin efsane basketbolcusu Kobe Bryant geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. TMZ tarafından son dakika olarak geçilen bilgi kısa süre içerisinde Los Angeles Polis Departmanı tarafından doğrulandı. LAPD, yaşanılan helikopter kazasında kurtulan kimsenin olmadığını açıkladı.

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Yıllar önce Kobe Bryant helikopter kazasında ölecek diye tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Dünyanın dört bir yanından Kobe Bryant'ın ölümü ile ilgili paylaşımlar gelirken, 2012 yılında atılan bir tweet herkesi şoke etti. 'dotNoso' isimli bir kullanıcı 2012 yılında attığı tweette dünyaca ünlü basketbolcunun bir helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazmıştı. Gerçek sonradan ortaya çıktı. İşte o detay...

Yıllar önce Kobe Bryant helikopter kazasında ölecek diye tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Los Angeles Times'ın haberine göre ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehri üzerinde seyreden helikopter sisli hava durumu nedeniyle kaza yaptı ve bu kazanın ardından helikopter alev aldı.

Yıllar önce Kobe Bryant helikopter kazasında ölecek diye tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Kazanın 10.00 sularında gerçekleştiği belirtilen haberde Sikorsky S-76 helikopterde beş kişinin bulunduğu ve kurtulanın olmadığı belirtildi. Bu husus Los Angeles Polis Departmanı tarafından da doğrulandı. Öte yandan bir Twitter kullanıcısının 2012 yılında attığı öne sürülen tweet herkesi şoka uğrattı.

Yıllar önce Kobe Bryant helikopter kazasında ölecek diye tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı

"dotNoso" isimli bir kullanıcının "Kobe Bryant, bir helikopter kazasında hayatını kaybedecek" şeklindeki paylaşımını görenler gözlerine inanamadı.

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