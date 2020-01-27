Yıllar önce "Kobe Bryant helikopter kazasında ölecek" diye tweet atmıştı! Gerçek ortaya çıktı
Dünya basketbolunun efsane isimlerinden ABD'li basketbolcu Kobe Bryant, dün gerçekleşen helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybetti. Dünyayı şoke eden bu kaza sonrası her kesimden başsağlığı mesajları yağarken, sosyal medyada ortaya çıkan bir tweet ise şaşkınlık yarattı. Bir kullanıcının 2012 yılında attığı tweette "Kobe bir helikopter kazasında ölecek" dediği görülürken, tweet ile ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.
NBA tarihinin efsane basketbolcusu Kobe Bryant geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. TMZ tarafından son dakika olarak geçilen bilgi kısa süre içerisinde Los Angeles Polis Departmanı tarafından doğrulandı. LAPD, yaşanılan helikopter kazasında kurtulan kimsenin olmadığını açıkladı.
Dünyanın dört bir yanından Kobe Bryant'ın ölümü ile ilgili paylaşımlar gelirken, 2012 yılında atılan bir tweet herkesi şoke etti. 'dotNoso' isimli bir kullanıcı 2012 yılında attığı tweette dünyaca ünlü basketbolcunun bir helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazmıştı. Gerçek sonradan ortaya çıktı. İşte o detay...
Kazanın 10.00 sularında gerçekleştiği belirtilen haberde Sikorsky S-76 helikopterde beş kişinin bulunduğu ve kurtulanın olmadığı belirtildi. Bu husus Los Angeles Polis Departmanı tarafından da doğrulandı. Öte yandan bir Twitter kullanıcısının 2012 yılında attığı öne sürülen tweet herkesi şoka uğrattı.